服務長者 黃敏儀資助醫療預約免費接送

為協助社區長者解決就醫交通困難，代表皇后區法拉盛 第20選區的市議員黃敏儀近日提供資助，支持一項專為長者設立的醫療預約免費交通服務，幫助60歲及以上居民順利前往醫療機構就診。

該項目由自強社區中心(Selfhelp Community Services)負責執行，主要服務對象為居住在第20選區，即皇后區法拉盛的60歲以上長者。符合資格的長者可申請免費接送服務，前往紐約市五個行政區及部分長島 納蘇郡地區的醫療預約地點。

主辦單位表示，社區中不少長者行動不便或缺乏可靠交通工具，尤其在天氣寒冷或家人無法陪同的情況下，常因交通困難延誤就醫。此次獲得市議員資助的免費接送服務，將為有需要的長者提供實質幫助，確保他們能按時完成醫療預約。

主辦單位表示，感謝市議員黃敏儀對社區長者的關注與支持，並希望透過媒體協助宣傳，讓更多符合資格的長者得知並善用這項資源。

根據公告，長者需提前一天預約。預約電話：(718)559-4352，受理時間為周一至周五上午9時至中午12時。該項目將持續至資金用罄為止。

有意了解詳情或預約服務的居民，可致電上述電話查詢。