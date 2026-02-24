我的頻道

迎百歲 酒店業楷模余安娜獲表彰

記者劉梓祁╱紐約報導
美國酒店華裔協會顧問余安娜迎百歲生辰，曼哈頓華埠市議員馬泰到場頒發褒揚狀。(酒店華裔協會提供)
在農曆新年之際，美國酒店華裔協會顧問余安娜(Anna Yee)迎來百歲生辰；紐約市議會第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)向市議會申請並頒發褒揚狀(Proclamation)，表彰余安娜長達半個世紀投身公共與社區服務，對紐約華人社群所作出的貢獻。

褒揚狀指出，余安娜「以持續不懈的奉獻精神，投入公共服務逾50年」，其行動不僅體現在社區組織領導工作上，也橫跨文化、藝術與酒店業等多個領域。公告並特別提及，她作為紐約國際華人獅子會的創始會長，以及多個女性組織的領導者，長期致力於培力不同世代女性，提升其自信與能力。

市議員馬泰在公告中表示，余安娜的影響力不僅來自其職銜或成就，更來自「長年如一日、默默付出的服務精神」，這分精神激勵她在不同人生階段持續回饋社會，並在社區中建立深厚聲譽。

公告亦回顧余安娜的職業生涯。她於1967年自香港移民紐約，並在Hilton Hotels & Resorts旗下咖啡廳展開職涯，服務酒店業長達25年。公告指出，余安娜在職期間表現專業，曾獲「五星級員工」等表揚，被視為酒店業中敬業與尊嚴的典範。

市議會公告形容，余安娜的百歲人生「象徵一個世紀的堅韌與優雅」，其生命歷程體現移民所具備的勇氣與決心，也反映紐約市多元社會的縮影。

