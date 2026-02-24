歷來陣容最大…亞裔變裝秀Made in Asia 2/28回歸紐約

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
全美最大的全亞裔變裝表演陣容的「Made In Asia」即將在2月28日回歸，不僅為歷屆以來陣容最大的一次，亦將呈現以往未見的表演形式，貫徹「多元」精神。(主辦方提供)
全美最大的全亞裔變裝表演陣容的「Made In Asia」即將在2月28日回歸，不僅為歷屆以來陣容最大的一次，亦將呈現以往未見的表演形式，貫徹「多元」精神。(主辦方提供)

全美最大的全亞裔變裝表演陣容的「Made In Asia」即將在2月28日(周六)回歸，不僅為歷屆以來陣容最大的一次，亦將呈現以往未見的表演形式，貫徹「多元」精神。主辦方表示，亞裔表演者並非業界的主流，希望在每年的農曆年透過這場盛宴讓亞裔的變裝表演者齊聚一堂，凝聚社群力量。

今年的活動將延續傳統，舉辦在紐約知名夜店「3 Dollar Bill」，除了將有多組表演節目外，也邀請三個品牌在現場擺攤販售冰淇淋與服飾。代表主辦方的李浩祥(Shawn Lee)表示，本次總共有來自費城、波士頓、洛杉磯，甚至是俄亥俄州等地超過50位表演者，可看出社群日漸壯大的跡象。而他也提到，過去為建立基礎都會邀請較為知名的變裝界明星參與，但在幾年的努力下，他們已經建立了正面的名聲，今年便希望能夠將舞台留給在地的表演者，讓過去鮮少有舞台的新秀也有能登台的機會。

李浩祥透露，開放自由報名後參與人數變得更加踴躍，更能感受到亞裔社群想要共襄盛具舉的精神，而對於來自亞裔族群較少城市的表演者而言，這場演出亦代表了可能性與潛力。也因為報名者的文化相當多元，在籌辦的時候他們會試著在「變裝表演」的框架下最大化所有人的創意空間，也藉此更能展現新年團聚的氛圍。

此外，今年的表演陣容增加多組來自南亞以及代表多族裔的表演者，李浩祥表示，這場表演的核心理念就是歡慶，對於許多成長過程中有身分認同危機的人，他們希望能開放一個平台，讓所有擁有亞裔文化認同感的人都可以盡情閃耀。若要用一句話形容本屆的Made In Asia，李浩祥則是套用了蘋果發表會的經典語錄，「我們不只要辦得更盛大(going even bigger)，還要更多元(more diverse)跟更包容(more inclusive)。」

而這場彷彿聚集全美亞裔的大型表演年會，更入圍了相當具有指標性的「Glam Awards」中的「最佳夜場活動」(Best Night Life Event)，入圍最佳表演者的HIBISCUS今年也將再次回歸，為這場屬於亞裔的盛會增添風采。

全美最大的全亞裔變裝表演陣容的「Made In Asia」即將在2月28日回歸。...
全美最大的全亞裔變裝表演陣容的「Made In Asia」即將在2月28日回歸。圖為示意圖。(取自3 Dollar Bill臉書)

亞裔 俄亥俄州 費城

