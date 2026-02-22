法拉盛動畫影展 台灣學生奪最佳定格獎

多位入選與得獎創作者登台分享創作理念，與觀眾互動交流。（記者戴慈慧／攝影）

法拉盛 市政廳21日晚間舉辦「瘋狂優秀的亞裔 夥伴們」(Crazy Talented Asians & Friends，CTAF)第六屆動畫暨動態設計影展，在農曆新年期間集結全球亞裔與亞裔美國人創作者作品，透過大銀幕呈現多元文化視角與創新影像語言。主辦單位表示，今年徵件超過1800件作品，最終僅約3%入選，競爭激烈。

策展人指出，CTAF自2020年線上起步，近年固定回到法拉盛舉辦，已成為紐約亞裔動畫圈年度重要活動。影展延續文藝中心「世界之城」定位，聚焦亞裔與亞裔美國創作者的敘事與創作能量，期盼透過映後交流，讓觀眾與創作者面對面對話，深化社群連結。

本屆得獎作品題材多元，從奇幻冒險、家庭情感到幽默喜劇皆有呈現。最佳整體作品「Bride of the Wind」以細膩畫面描寫尋親旅程、「ADHDesigner」奪下最佳動態設計獎、「Pond Kings」以誇張逗趣的青蛙對決獲最佳角色動畫、「Perfect City: The Bravest Kid」則以紙偶定格動畫探討面對恐懼的勇氣，風格各異，展現當代動畫創作的豐富面貌。

其中備受矚目的是，最佳學生定格動畫(Best Student Stop Motion)由台灣學生Wong Yu Hong的「Essence」奪下，成為本屆亮點之一。作品以定格動畫形式鋪陳抽象意象，在節奏與形體流轉之間，讓邊界消融成一段和諧舞動，被評審形容為「在節奏與形體之間，讓所有邊界模糊成無縫銜接的和諧之舞」，兼具實驗精神與情感溫度。