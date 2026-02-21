我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

布碌崙新春歡樂節 大雨澆不熄熱情

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」。(記者馬璿╱攝影)
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」。(記者馬璿╱攝影)

為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」，透過多樣文化活動與表演展現社區凝聚力，並藉此與社區歡慶華人傳統。當日雖天空不作美下起暴雨，不過仍吸引民眾圍觀參與。

當日上午11時位於51街的主舞台便陸續響起鑼鼓聲，繁榮布碌崙協會會長黃啟旺表示，2026年為丙火馬年，象徵華人傳統中自強不息的精神，除要祝福民眾懷抱馬的精神努力，也希望眾人今年能「馬上有錢」。黃啟旺回顧協會成長，表示2020年成立時機艱難，但跟著社區一步一腳印成長，如今能在此共同慶祝春節更顯珍貴；他也盼透過新春歡樂節，能讓下一代以身為華人感到自豪，並讓亞裔社區跟馬一樣持續繁榮。

隨後，華武道、許家醒獅隊、東方、繁星、淳舞空間、聚聲堂、雲藝樂校多個表演團體也陸續帶來功夫、舞獅、傳統舞、古箏、歌謠等演出。下午2時，紐約市警局(NYPD)儀仗隊便帶隊出發沿著8大道一路遊行，大雨雖影響與會人潮，但仍可見民眾攜家帶眷在遊行途中以彩炮、歡呼夾道歡迎。

新春歡樂節獲得美國福建總商會、舍得酒業集團、翠園酒家贊助，並與美國紐約華人聯合會、警民社安協會、美國福建前洋同鄉會協辦，市議員莊文怡、國會議員高德曼、州參議員陳學理、州眾議員寇頓與州眾議員鄭永佳等多個當地民代亦協辦。此外，布碌崙保守黨俱樂部主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、議員幕僚長賀立寧、第49選區領袖謝曉瓊、市議員韋娜芙代表狄鍾琪、 黃友興代表、NYPD一星副警司佩里(Victoria Perry)、72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)與布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴等代表皆出席。

繁榮布碌崙協會會長黃啟旺表示，2026年為丙火馬年，象徵華人傳統中自強不息的精神...
繁榮布碌崙協會會長黃啟旺表示，2026年為丙火馬年，象徵華人傳統中自強不息的精神，除祝褔民眾懷抱馬的精神努力，也希望眾人今年能「馬上有錢」。(記者馬璿╱攝影)
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大...
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」。(記者馬璿╱攝影)
大雨雖影響參與慶新春人潮，不過活動仍如期進行。下午2時，紐約市警局儀仗隊帶隊出發...
大雨雖影響參與慶新春人潮，不過活動仍如期進行。下午2時，紐約市警局儀仗隊帶隊出發沿著8大道一路從布碌崙51街遊行至60街。(記者馬璿╱攝影)
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大...
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」。(記者馬璿╱攝影)
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大...
為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」。(記者馬璿╱攝影)

世報陪您半世紀

布碌崙 華人 亞裔

上一則

松柏之家春節宴 長者玩樂好開心

下一則

陳惠玲深耕華埠50餘年 獲尼克隊社區英雄殊榮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

暴雪後紐約市狗屎遍地 這些地方是重災區

暴雪後紐約市狗屎遍地 這些地方是重災區
國會眾議員高德曼：低風險移民不應關押拘留中心

國會眾議員高德曼：低風險移民不應關押拘留中心
布碌崙華人春節晚會 喜氣洋洋

布碌崙華人春節晚會 喜氣洋洋
分析：街道分級偏重曼哈頓 布碌崙、皇后區行人風險被低估

分析：街道分級偏重曼哈頓 布碌崙、皇后區行人風險被低估

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」