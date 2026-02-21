布碌崙新春歡樂節 大雨澆不熄熱情

為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」。(記者馬璿╱攝影)

為與社區歡慶農曆新年，繁榮布碌崙 協會(BBA)20日上午於布碌崙(布魯克林)8大道舉辦「第二屆新春歡樂節」，透過多樣文化活動與表演展現社區凝聚力，並藉此與社區歡慶華人 傳統。當日雖天空不作美下起暴雨，不過仍吸引民眾圍觀參與。

當日上午11時位於51街的主舞台便陸續響起鑼鼓聲，繁榮布碌崙協會會長黃啟旺表示，2026年為丙火馬年，象徵華人傳統中自強不息的精神，除要祝福民眾懷抱馬的精神努力，也希望眾人今年能「馬上有錢」。黃啟旺回顧協會成長，表示2020年成立時機艱難，但跟著社區一步一腳印成長，如今能在此共同慶祝春節更顯珍貴；他也盼透過新春歡樂節，能讓下一代以身為華人感到自豪，並讓亞裔 社區跟馬一樣持續繁榮。

隨後，華武道、許家醒獅隊、東方、繁星、淳舞空間、聚聲堂、雲藝樂校多個表演團體也陸續帶來功夫、舞獅、傳統舞、古箏、歌謠等演出。下午2時，紐約市警局(NYPD)儀仗隊便帶隊出發沿著8大道一路遊行，大雨雖影響與會人潮，但仍可見民眾攜家帶眷在遊行途中以彩炮、歡呼夾道歡迎。