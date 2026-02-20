香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
香港駐紐約經濟貿易辦事處迎馬年，何美智(中)、傅聰(右四)等與數百嘉賓出席馬年新春酒會。(記者劉梓祁╱攝影)
香港駐紐約經濟貿易辦事處(HKETONY)18日在曼哈頓中城舉行馬年新春酒會，吸引來自政府機構、商界、智庫、非牟利組織、學界及文化團體等數百位嘉賓出席。

香港駐紐約經貿辦處長何美智致詞表示，香港尊重傳統文化，但市場運作並非僅憑羅盤方向或風水力量，真正推動市場的是基本面與制度優勢，只是「好的能量從來無妨」。

她說，過去數年面對全球市場波動，香港累積的經驗顯示，真正關鍵在於韌性、適應力，以及比市場更快作出反應的能力。何美智表示，馬年將更凸顯香港與美國，尤其是與紐約之間長久而穩固的關係，兩地同為全球最重要的金融中心之一。她指出，目前約有1500家美國企業在港營運，且雙方貿易往來依然強勁，去年對美出口增長近一成。

她還表示，即使在地緣政治與全球不確定性加劇的背景下，香港依然保持韌性，經濟今年預計增長約3.5%。她說，香港繼續維持基本法制度、獨立關稅區與零關稅政策、與美元掛鉤的可自由兌換貨幣制度，以及資本與資訊自由流動和簡單低稅制，為國際企業提供高度可預測性與信心。

何美智指出，香港金融市場去年首次公開招股(IPO)集資額居全球首位，約370億元，並持續作為全球最大的離岸人民幣樞紐，處理約四分之三的離岸人民幣支付。她提到，目前在港的非本地公司超過1萬1000家、初創企業逾5000家、單一家族辦公室超過3000間，數量兩年內增幅逾25%。

她還表示，過去一年，經貿辦在紐約及美國東岸積極深化與政府、商界及專業團體的交流，並透過藝術表演、電影節及農曆新年活動等文化項目，展示香港的多元面貌。何美智說，馬象徵活力、決心與動力，香港將以信心與靈活性迎向新一年，在瞬息萬變的全球格局中持續強化作為國際商業、金融與創新樞紐的角色。

中國常駐聯合國代表傅聰和中國駐紐約總領事陳立等出席了活動。

香港 關稅 曼哈頓

