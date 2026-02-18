華裔網球教練創非營利組織 教導自閉孩童

魯偉方在長島戶外球場帶領孩童進行基礎網球訓練，透過分解動作與指令練習，幫助特殊需求學員提升手眼協調與專注力。(魯偉方提供)

網球場的一角，孩子專注地盯著空中的球，依照教練指令用左右手輪流接住。這看似簡單的動作，對自閉症或過動症孩童而言，卻是建立手眼協調與專注力的重要一步。帶領訓練的，是旅美十多年的華裔資深網球教練魯偉方(Roger Lu)。他在2024年底與家人共同創立非營利組織United Through Sports(UTS)，希望用網球為特殊需求青少年打開通往社會的一扇門。

魯偉方來自上海，在紐約長島 執教十年，過去主要教授一般學員。他回憶，早年團體課程中偶爾會有孩子上了一兩次就消失，後來才從家長口中得知，這些孩子多半屬於自閉症或多動症等神經發展障礙。由於難以融入一般課程，他們往往被迫退出。「很多華人家庭不願意承認孩子有特殊需求」魯偉方說，「但這些孩子其實更需要適合他們的運動環境。」

女兒上大學後，魯偉方開始思考如何回饋社會。他發現研究顯示，球類運動特別是網球，對特殊孩童的大腦發展、平衡與協調能力有明顯幫助，於是決定將專業結合公益。UTS成立後，他自掏腰包租下位在長島的網球場地，在一年內提供近100小時免費課程，教練費與場地費全數自行吸收，為測試並完善一套專為特殊孩童設計的訓練模式。

與一般教學不同，特殊孩童的課程必須高度客製化。魯偉方解釋，普通初學者可以直接學習握拍與揮拍軌跡，但特殊學員往往需要先從聽指令、左右手接球、視線追蹤等基礎協調訓練開始。「他們的進步比較慢，但每一步都很重要。教練最大的挑戰是耐心，還要用合適的語言和肢體讓孩子願意信任你。」

目前UTS冬季課程在皇后區貝賽一所教會學校的室內體育館進行。未來UTS計畫把服務擴展至布碌崙 、曼哈頓與紐約上州 ，讓更多特殊家庭受惠。然而，組織目前仍面臨資金挑戰，主要依賴零星捐款維持運作。魯偉方坦言，若要聘請更多專業教練並租用穩定場地，必須獲得企業與社會更廣泛的支持。他也希望透過和社區機構合作，建立更完整的轉介與支持網絡，讓公益服務不只靠個人熱情，而能長久運行。