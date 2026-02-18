納蘇郡亞裔慶新春 3000人同樂

多位地方民選官員到場與民眾互動。(主辦單位提供)

長島 納蘇郡亞裔 事務辦公室日前在長島大學舉辦第三屆農曆新年慶祝活動，吸引近3000名居民參與。整座劇院張燈結綵、紅燈高掛，現場洋溢濃厚年味與溫馨節日氣氛。

本活動已連續三年免費向公眾開放，隨著口碑累積，被不少居民稱為「長島春晚」。主辦單位表示，今年2000張公開門票在開放索取後九分鐘內即告額滿。

當天現場設有由納蘇郡政府機構、18個華人社團及14家社區商家共同設置的文化與年節攤位，包含書法春聯、手工藝展示及傳統小吃，形成熱鬧的室內遊園會。不少民眾身著旗袍、唐裝等傳統服飾出席。孩童在紅紙上書寫春聯、拓印「福」字，體驗插花與傳統造型盤頭，品嚐棉花糖與糖葫蘆，並與財神爺及吉祥玩偶合影留念，沉浸式感受農曆新年的文化魅力。

下午3時起，超過200名演職人員帶來共36個文藝節目，包括舞蹈、合唱、器樂演奏與武術表演等，演出精彩連連，現場掌聲不斷。長島年度新春繪畫比賽得獎作品也在活動中展出並舉行頒獎儀式，家長與小藝術家在畫作前合影，留下新春紀念。

多位地方民選官員和民意代表到場與民眾互動，包括紐約州 參議員Steve Rhoads、納蘇郡主計長Elaine Phillips、郡立法議員Scott Strauss，以及北亨普斯特鎮鎮長Jennifer DeSena等。

活動總策畫、納蘇郡亞裔事務辦公室副主任李孟表示，三年來明顯感受到越來越多非華裔家庭主動參與農曆新年慶祝活動，「我們期待這是一個讓鄰里彼此認識、共同歡聚的節日」。