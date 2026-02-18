我的頻道

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

納蘇郡亞裔慶新春 3000人同樂

記者高雲兒╱紐約報導
多位地方民選官員到場與民眾互動。(主辦單位提供)
多位地方民選官員到場與民眾互動。(主辦單位提供)

長島納蘇郡亞裔事務辦公室日前在長島大學舉辦第三屆農曆新年慶祝活動，吸引近3000名居民參與。整座劇院張燈結綵、紅燈高掛，現場洋溢濃厚年味與溫馨節日氣氛。

本活動已連續三年免費向公眾開放，隨著口碑累積，被不少居民稱為「長島春晚」。主辦單位表示，今年2000張公開門票在開放索取後九分鐘內即告額滿。

當天現場設有由納蘇郡政府機構、18個華人社團及14家社區商家共同設置的文化與年節攤位，包含書法春聯、手工藝展示及傳統小吃，形成熱鬧的室內遊園會。不少民眾身著旗袍、唐裝等傳統服飾出席。孩童在紅紙上書寫春聯、拓印「福」字，體驗插花與傳統造型盤頭，品嚐棉花糖與糖葫蘆，並與財神爺及吉祥玩偶合影留念，沉浸式感受農曆新年的文化魅力。

下午3時起，超過200名演職人員帶來共36個文藝節目，包括舞蹈、合唱、器樂演奏與武術表演等，演出精彩連連，現場掌聲不斷。長島年度新春繪畫比賽得獎作品也在活動中展出並舉行頒獎儀式，家長與小藝術家在畫作前合影，留下新春紀念。

多位地方民選官員和民意代表到場與民眾互動，包括紐約州參議員Steve Rhoads、納蘇郡主計長Elaine Phillips、郡立法議員Scott Strauss，以及北亨普斯特鎮鎮長Jennifer DeSena等。

活動總策畫、納蘇郡亞裔事務辦公室副主任李孟表示，三年來明顯感受到越來越多非華裔家庭主動參與農曆新年慶祝活動，「我們期待這是一個讓鄰里彼此認識、共同歡聚的節日」。

他說，納蘇郡政府希望讓農曆新年從族裔節慶走入公共生活，使不同背景的居民都能共同參與並理解亞裔文化，提升亞裔社群在長島公共空間的能見度與影響力。

當天現場設有由納蘇郡政府機構、18個華人社團及14家社區商家共同設置的文化與年節攤位，包含書法春聯、手工藝展示及傳統小吃，形成熱鬧的室內遊園會。(主辦單位提供)
長島納蘇郡亞裔事務辦公室日前在長島大學舉辦第三屆農曆新年慶祝活動，吸引近3000名居民參與。(主辦單位提供)
長島納蘇郡亞裔事務辦公室日前在長島大學舉辦第三屆農曆新年慶祝活動，吸引近3000名居民參與。(主辦單位提供)

