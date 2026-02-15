美東嶺南同學會 曼哈頓歲末餐聚

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
美東嶺南同學會日前在紐約曼哈頓中城舉行歲末餐聚活動。(受訪者提供)
美東嶺南同學會日前在紐約曼哈頓中城舉行歲末餐聚活動。(受訪者提供)

美東嶺南同學會日前在紐約曼哈頓中城舉行歲末餐聚活動，中山大學嶺南學院副院長戴芸、副教授程明勉、美國嶺南基金會會長夏定若及項目主任易言等人出席，與在美校友交流近況與未來合作方向。活動由美東嶺南同學會會長何海翔主持。

戴芸在發言中介紹了嶺南學院近年在數字經濟、人才培養及國際合作等方面的進展，並指出在全球經濟結構調整與技術變革背景下，加強校友網絡建設與資源協同具有現實意義。她對海外校友長期支持表示感謝，並表示學院將持續拓展國際交流與合作。

嶺南學院院長林建浩透過視頻向活動致意，表示學院關注海外校友發展，肯定美東嶺南同學會在聯絡校友、促進交流方面所做的努力，並期待未來在學術研究與青年發展等領域加強互動。

活動期間，中大校友、法拉盛圖書館館長曾陽介紹了嶺南學院向圖書館捐贈學術著作「經濟金融文本分析」的情況。該書以「敘事經濟學」為研究視角，探討文本分析在經濟與金融研究中的應用。與會人士認為，此類合作有助於推動學術資源向公共文化機構延伸。

莫文東分享了第七屆嶺南全球論壇相關討論內容。摩根大通對沖基金經理郭曉旭在交流中提到，人工智慧在投資領域應用日益廣泛，但在複雜市場環境下仍需結合專業判斷。夏定若介紹了美國嶺南基金會的歷史背景及其在美中教育交流中的角色，並鼓勵年輕校友持續參與公共事務與專業發展。

嶺南美東同學會向嶺院老師及美國嶺南基金會貴賓贈送印有紐約市徽的紀念馬克杯。(受訪...
嶺南美東同學會向嶺院老師及美國嶺南基金會貴賓贈送印有紐約市徽的紀念馬克杯。(受訪者提供)

法拉盛 曼哈頓 摩根大通

