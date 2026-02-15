美東嶺南同學會 曼哈頓歲末餐聚

美東嶺南同學會日前在紐約曼哈頓中城舉行歲末餐聚活動。(受訪者提供)

美東嶺南同學會日前在紐約曼哈頓 中城舉行歲末餐聚活動，中山大學嶺南學院副院長戴芸、副教授程明勉、美國嶺南基金會會長夏定若及項目主任易言等人出席，與在美校友交流近況與未來合作方向。活動由美東嶺南同學會會長何海翔主持。

戴芸在發言中介紹了嶺南學院近年在數字經濟、人才培養及國際合作等方面的進展，並指出在全球經濟結構調整與技術變革背景下，加強校友網絡建設與資源協同具有現實意義。她對海外校友長期支持表示感謝，並表示學院將持續拓展國際交流與合作。

嶺南學院院長林建浩透過視頻向活動致意，表示學院關注海外校友發展，肯定美東嶺南同學會在聯絡校友、促進交流方面所做的努力，並期待未來在學術研究與青年發展等領域加強互動。

活動期間，中大校友、法拉盛 圖書館館長曾陽介紹了嶺南學院向圖書館捐贈學術著作「經濟金融文本分析」的情況。該書以「敘事經濟學」為研究視角，探討文本分析在經濟與金融研究中的應用。與會人士認為，此類合作有助於推動學術資源向公共文化機構延伸。