美國福建同鄉會 馬年新春團拜 逾300人出席

美國福建同鄉會近日在皇后區法拉盛舉辦2026馬年新春團拜會。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國福建同鄉會近日在法拉盛 舉辦2026馬年新春團拜會，福建同鄉會主席陳恒攜20多個閩籍僑團代表及嘉賓等逾300人出席。中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍、僑務處副主任李德、領事向裕韜，以及多位閩籍僑團社團領袖與僑胞歡聚一堂，共賀新春。

活動在美、中兩國國歌聲中拉開帷幕。陳恒致辭時表示，與各界嘉賓、鄉親以及兄弟僑團齊聚迎春，感到十分高興與激動。回顧過去一年，同鄉會舉辦了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年系列活動，重溫崢嶸歲月，緬懷先輩貢獻。

陳恒表示，未來將持續推動僑團團結，壯大會務發展，更好地服務鄉親。春節 期間，同鄉會將繼續在華埠 聯合舉辦「大年初一傳統炮竹節」等活動，向主流社會展示中華文化魅力，也將重視青年培養，鼓勵年輕一代積極融入美國主流社會，成為傳承文化、促進美中友誼的新生力量。

孫麗萍在致辭中向福建鄉親致以新春問候與祝福。她表示，很高興與鄉親們共同賀歲迎新。過去一年，福建同鄉會熱心服務僑胞，弘揚中華文化，為促進美中民間交流與僑社繁榮作出積極貢獻。她指出，中國的「十四五」規畫收官，國家綜合實力穩步提升，也為海外僑胞帶來了更廣闊的發展機遇。

活動在聲聲新春祝福中落幕。與會嘉賓與鄉親互道祝福、合影留念，共迎馬年新春。