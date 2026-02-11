大紐約四老人中心聯歡 800人賀新歲

由大紐約老人中心、祈福老人中心、吉祥老人中心及大帝國老人中心聯合舉辦的2026年新春聯歡會日前在熱烈的氣氛中舉行。 (記者高雲兒／攝影)

農曆新年將至，皇后區法拉盛 社區年味漸濃。由大紐約老人中心 、祈福老人中心、吉祥老人中心及大帝國老人中心聯合舉辦的2026年新春聯歡會日前在熱烈的氣氛中舉行，吸引來自多個老人中心的800餘位長者齊聚一堂，以歌舞與表演共迎新春。

本次聯歡會所有節目均由老人中心長者自主籌備並登台演出。長者們以飽滿的熱情、穩健的台風與投入的情感，為社區呈現一場充滿溫度與生命力的文化盛宴，現場掌聲不斷。

來自多個老人中心的800餘位長者在法拉盛齊聚一堂，以歌舞與表演共迎新春。(記者高雲兒／攝影)

整場演出形式多元，內容涵蓋合唱、舞蹈、越劇、太極、二胡獨奏及旗袍秀等。長者們以自信的舞姿、溫暖的歌聲與穩健的步伐，詮釋了對生活的熱愛，也用行動證明，年齡從來不是界限，熱情與堅持能讓生命持續綻放光彩。

主辦單位表示，新春聯歡會不僅是文藝演出，更是一場社區長者的團聚盛會。透過共同排練與登台演出，長者們增進交流、培養興趣，也讓社區居民看見豐富而積極的晚年生活樣貌。

主辦單位指出，自2023年起，長者新春聯歡會連續舉辦，活動規模與參與度逐年提升。未來將持續為長者提供展示自我與參與文化活動的平台，讓每一位長者在多元活動中找到快樂、獲得健康，在新的一年攜手共建溫暖、和諧的社區生活。