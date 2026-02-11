帝國大廈馬年櫥窗揭幕 金、紅駿馬奔騰

中國駐紐約總領事陳立(左)為曼哈頓帝國大廈的農曆馬年櫥窗揭幕。(記者曹馨元╱攝影)

中國駐紐約總領事陳立10日為曼哈頓帝國大廈(Empire State Building)的農曆馬年櫥窗揭幕。本次為帝國大廈推出生肖櫥窗展示的第18年，而今年的設計則徵集自北京市文化和旅遊局主辦的「全球吉慶生肖設計大賽」。

陳立在致詞時表示，作為延續千年的重要傳統，春節 如今已成為連結不同文化的象徵。回顧2025年，從Labubu到瑞幸咖啡 ，再到蜜雪冰城 ，中國流行文化出海到紐約，馬象徵勇往直前的開拓精神，他也希望能在馬年裡深化美中溝通，保持兩國關係穩定向上。

今年的櫥窗由中國藝術家、北京市與帝國大廈合作呈現，作品由「全球吉慶生肖設計大賽」選拔而出，以金色、紅色詮釋奔騰駿馬；系列作品也將陸續到比利時、法國等12個國家巡展。負責設計櫥窗的中央美院陳慰平副教授亦到場揭幕。