紐約私校學費狂飆 追求教學質量華人家長無奈

記者曹馨元／紐約報導
紐約公校體系迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(圖片來自美聯社)
最新數據顯示，紐約市私立學校的學費已飆升至每年7萬元以上。與此同時，愈發受到質疑的公立學校體系，也迫使更多家長在高昂學費與教學質量間做選擇。

根據政府數據，紐約市15所頂尖私立學校學費的中位數年均漲幅為4.7%，高於紐約大都會區3.4%的通膨率及全國通膨數據。相較於2014年紐約市私校學費中位數的3萬9900元，這一數據在十餘年間接近翻倍。

彭博社分析亦指出，斯賓塞學校(The Spence School)、道爾頓學校(The Dalton School)等至少八所紐約私校，2026至2027學年的學費均超過了7萬元。其中，位於雀兒喜的愛文紐約世界學校(Avenue The World School)更憑高達7萬5300元的學費名列榜首，比許多菁英大學更為昂貴。

校方對此稱，調漲費用是為了支應人力薪資等上漲的成本，並為經濟困難的家庭提供更多財務資助。愛文紐約世界學校便表示，該校今年為超過20%的學生分配了超過2000萬元的資助金。

「紐約家長群」創始人趙愷文的女兒現正要於私立學校畢業，他表示，女兒盡管考取了特殊高中之一的史岱文森中學(Stuyvesant High School)，但當時正值前市長白思豪(Bill de Blasio)試圖改革特高入學考試期間；「我們擔心要是真的改革了會把學校搞壞，就讓她去讀了私立學校」。

市教育局資料指，紐約市公立學校在2025年再度流失了2萬2000名學生，註冊人數下降了2.4%，是四年來最嚴重的跌幅。家庭大量離開的背後，除卻經濟原因，也體現了對公校的不信任度上升。

不過，趙愷文說，對於追求教育質量的華人家長而言，「他們無時不刻不想離開公立學校」。2023年3月，趙愷文曾在數千人的紐約家長群內做過小調查，參與投票的近百名家長中，無人表示想要留在紐約公校。「家長們的選擇也只有私立學校、特許學校或搬去長島」，趙愷文說，無奈留在公立學校的華人家長大多也會選擇「學校為輔、補習為主」的方式。

紐約市 公立學校 公校

紐約客談／避寒收容政策考驗城市治理

海灣大道華商抱怨：青少年常偷超市搗亂
