紐約私校學費狂飆 追求教學質量華人家長無奈

最新數據顯示，紐約市 私立學校的學費已飆升至每年7萬元以上。與此同時，愈發受到質疑的公立學校 體系，也迫使更多家長在高昂學費與教學質量間做選擇。

根據政府數據，紐約市15所頂尖私立學校學費的中位數年均漲幅為4.7%，高於紐約大都會區3.4%的通膨率及全國通膨數據。相較於2014年紐約市私校學費中位數的3萬9900元，這一數據在十餘年間接近翻倍。

彭博社分析亦指出，斯賓塞學校(The Spence School)、道爾頓學校(The Dalton School)等至少八所紐約私校，2026至2027學年的學費均超過了7萬元。其中，位於雀兒喜的愛文紐約世界學校(Avenue The World School)更憑高達7萬5300元的學費名列榜首，比許多菁英大學更為昂貴。

校方對此稱，調漲費用是為了支應人力薪資等上漲的成本，並為經濟困難的家庭提供更多財務資助。愛文紐約世界學校便表示，該校今年為超過20%的學生分配了超過2000萬元的資助金。

「紐約家長群」創始人趙愷文的女兒現正要於私立學校畢業，他表示，女兒盡管考取了特殊高中之一的史岱文森中學(Stuyvesant High School)，但當時正值前市長白思豪(Bill de Blasio)試圖改革特高入學考試期間；「我們擔心要是真的改革了會把學校搞壞，就讓她去讀了私立學校」。

市教育局資料指，紐約市公立學校在2025年再度流失了2萬2000名學生，註冊人數下降了2.4%，是四年來最嚴重的跌幅。家庭大量離開的背後，除卻經濟原因，也體現了對公校 的不信任度上升。

不過，趙愷文說，對於追求教育質量的華人家長而言，「他們無時不刻不想離開公立學校」。2023年3月，趙愷文曾在數千人的紐約家長群內做過小調查，參與投票的近百名家長中，無人表示想要留在紐約公校。「家長們的選擇也只有私立學校、特許學校或搬去長島」，趙愷文說，無奈留在公立學校的華人家長大多也會選擇「學校為輔、補習為主」的方式。