鄰華埠可負擔住房開放抽籤 月租低於千元 包暖氣天然氣

毗鄰華埠的曼哈頓下東城(Lower East Side)Essex Crossing二號地塊(115 Delancey Street)公寓現正開放抽籤，包括立即入住空缺及補充候補名單。(取自Essex Crossing官網)

毗鄰華埠 的曼哈頓 下東城(Lower East Side)Essex Crossing二號地塊(115 Delancey Street)公寓現正開放抽籤，包括立即入住空缺及補充候補名單，月租低於1000元，無需申請費及仲介費。

此類公寓屬可負擔住房(affordable housing)，由紐約市住房發展公司(NYC Housing Development Corporation, HDC)透過收入限制出租的低收入單位，租金 低於市場價，但必須符合收入資格才能申請。收入資格依區域中位數收入(AMI, Area Median Income)計算。

此次抽籤的戶型均為統倉(Studio)，單位租金介於935.95至947.1元，包暖氣與天然氣。申請資格依家庭規模與收入而定。單身年收入需介於3萬5382至6萬8040元，兩口之家年收入介於3萬5382至7萬7760元。符合資格者仍需通過資產上限等審核。

公寓社區設施包括住戶大堂、社交休息室、圖書室、花園露台和健身房等。公寓內部設計採白橡木地板、雙層玻璃窗、11呎挑高天花板、石英檯面及歐式不鏽鋼家電。住戶使用公共區域需額外支付每月75元的設施費。該公寓靠近紐約市經濟發展公司(NYCEDC)管理的艾塞克斯街市場(Essex St Market)，以及Regal電影院。

申請方式可親自前往或郵寄自備回郵信封至Essex Crossing Site 2 c/o MGNY Consulting, 109 E. 9th Street, New York, NY 10003，或發送郵件至[email protected]，亦可致電(1)646-389-9987。申請將依收件順序登記，符合資格者將被通知提交家庭成員、身分及收入證明文件。

曼哈頓華埠自1970年代孔子大廈建成後，周邊再未出現大規模可負擔住房項目。去年年底，市府宣布曼哈頓下城金街100號住宅化改造工程已敲定，完成後預計將新增約3700個住宅單元，其中至少900個為可負擔住房。該大樓為市住房保護與發展局(HPD)總部，樓內還擁有耆英會老人中心等社區機構。