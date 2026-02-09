州參議員陳學理春節晚宴 與社區人士同樂

州參議員陳學理與社區共同舉辦春節聯歡晚宴。(記者胡聲橋╱攝影)

南布碌崙 (布魯克林)州參議員 陳學理(Steve Chan)7日在班森賀舉辦春節聯歡晚宴，和社區各界人士少共同慶祝農曆馬年的到來，共有超過100人參加了這次賀新春活動。

這次賀新春活動於在位於班森賀的好旺海鮮酒家舉行。陳學理在致辭中首先感謝了社區各界人士，尤其是台山籍鄉親和廣東籍鄉親對他上任州參議員一年多以來的支持與幫助。他祝大家新年萬事如意，健康快樂，同時也希望大家在新年裡能一如既往地熱情支持他作為州參議員的工作，讓他能更好地為社區發聲，為社區做貢獻。

參加這次賀新春活動的社團領導人紛紛發言，對陳學理任內的工作給予了高度的讚揚，認為他是布碌崙華人社區的驕傲，是一個既熱心幫助社區，也能把社區的心聲傳達到州府奧伯尼(Albany)的華裔議員。各社團領導人紛紛希望他能順利競選連任。

紐約台山聯誼會會長陳永錦表示，陳學理是廣東人和台山人的驕傲。他上任一年多來，一直在為民請命，比如繼續帶領示威民眾抗議86街遊民 所和羊頭灣遊民所，一直在為爭取保留市公立學校的資優教育計畫(G&T)，為社區提供更優質的教育而努力。陳永錦還說，陳學理對社區很熱心，有事總是能第一個站出來幫助居民。

台山鄉親會會長陳志良在活動中說，陳學理在布碌崙華社深耕數十年，是從布碌崙華社走出去的州參議員，是一個既能深切體會當地居民民意，又能將民意真實反映到州議會的州參議員。

參加這次活動的還有州眾議員鄭永佳、社區領導人陳衛平、陳偉祥、梅增新、梁仲禮、麥德森、梁華釗、張偉棠、梁兆錦、周碧琪、阮一萍、伍靄和、趙立衍、梅毅超、麥俊明、陳國勁、黃超、周永全、江國驊、陳健恆、朱華昌、梅斌庭、余智匡、李群雄、陳偉雄、梅雪雅、李婉倫等。