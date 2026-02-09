紐約殘雪2周未清完 曼達尼政府遭批臨時工招募不力

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
距離上月紐約市經歷的暴雪已過去兩周，但全市仍有多處街道殘雪未消、垃圾清運亦持續延誤。圖片攝於雪後。(記者曹馨元╱攝影)
距離上月紐約市經歷的暴雪已過去兩周，但全市仍有多處街道殘雪未消、垃圾清運亦持續延誤。批評者指出，市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府在招募臨時鏟雪工(Snow Shovelers)方面效率不足，未能及時應對這場市政挑戰。

紐約郵報(New York Post)援引數據稱，截止3日(周二)，本季僅有1800人登記參與臨時鏟雪工作；而在1月26日風雪過後的清掃高峰期，僅有550名工人在巴士站、人行橫道及公共區域作業。對比之下，紐約市在2015至2016年冬季曾成功招募了6454名鏟雪工，高峰時段同時在崗的工人多達3500名。

批評者認為，面對今年的暴雪突襲，市府在降雪數日後才開始透過廣告和社群媒體宣傳招募臨時鏟雪工，直接導致清雪效率低下。皇后區共和黨議員阿莉奧拉(Joann Ariola)說，市府招募臨時工的宣傳「半心半意」，「導致雪災兩周後，人行橫道和巴士站依然被殘冰阻塞」。

市府亦於8日宣布，為了配合持續進行的積雪清理與街道除雪作業，全市「換邊停車」(ASP)規定將持續暫停，直至10日(周二)為止。

曼哈頓華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，積雪處理向來是民眾對民選官員表現的最直觀評判標準，而本就處在輿論中心的曼達尼上任之初便恰好碰上這一挑戰，更讓他容易成為眾矢之的。「作為我們商改區，當然希望能有更多清潔工人、警察等等，但羊毛出在羊身上」，陳作舟說，市政服務最終也將由納稅人買單。

陳作舟說，BID團隊近日持續協助處理積雪，包括消防栓周邊和行人穿越道，但也受限於人手及設備。他強調，華埠餐館商家清理積雪十分積極盡責，是確保華埠在過去兩周內客流量仍不斷的一大功臣。

針對外界質疑，市清潔局發表聲明稱，這已經是疫情以來最大規模的緊急鏟雪工部署，甚至包括了極為罕見的夜班，屬於多年未見的「全天候作業」。當局同時表示，目前清潔局的常規編制已處於高位，並配備了數十件小型自動化除雪設備以替代部分人工。

