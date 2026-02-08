紐約中領館僑學界春節招待會 逾600人出席

陳立與在場嘉賓共同觀看視頻，回顧過去一年美中元首外交、兩國人文交流及總領館暖僑、慰僑工作的相關片段。(記者范航瑜╱攝影)

中國駐紐約總領館6日晚舉行「2026年僑學界春節 招待會」，總領事陳立出席並致辭，來自領區僑界與學界的600餘名代表參加，慶祝即將到來的馬年春節。

陳立與在場嘉賓共同觀看視頻，回顧了過去一年美中元首外交、兩國人文交流及總領館慰僑工作的相關片段。陳立表示，中國國家主席習近平與川普總統去年在釜山會晤，日前又再次通話，美中人文交流逐步回暖，「五年五萬」倡議持續推進。

陳立指出，美中關係的發展離不開每一位僑胞與留學生 的參與和付出。過去一年，總領館持續優化領保與服務工作，努力把服務做得更近更快，逢年過節邀請同胞來館，並多次走訪僑團與校園，傾聽意見建議。

「祖國始終是海外同胞最堅強的後盾，總領館也將一如既往陪伴大家左右。」陳立強調，今年對美中關係具有重要意義，對僑胞與留學生來說，意味著更多機遇與更廣闊空間，期盼大家繼續發揮橋梁作用，推動美中民間友好向前發展。

僑界代表、美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊表示，僑團始終是美中民間交流最活躍的力量之一，過去一年在總領館支持下，僑界在服務僑胞、促進人文交流、維護僑胞合法權益等方面持續發揮作用。「僑團通過文化演出、節慶活動、經貿交流、社區合作等形式，推動中華文化在美國持續傳播。」陳善莊表示，僑界將在新的一年繼續參與美中人文交流。