我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

紐約市近期以電費退費為由的詐騙層出不窮，一名自稱為「第三方退款公司」的人員前往布碌崙(布魯克林)一名華男家中，表示紐約州能源政策導致用戶被超收電費，欲索取用戶的個人資料和電費代碼退款，並將用戶轉介給其他電力供應商，結果最終不僅被加倍收電費，欲解約時還可能被要求繳交罰金。聯合愛迪生(Con Edison)指出，若對方透過電子郵件、實體拜訪或是電話索取民眾的社會安全號碼或其他個人資訊，應立即掛斷電話並直接撥打客服電話確認，切勿透露重要個資。

居住在布碌崙的劉先生表示，一名自稱為退款公司、未穿制服的男子日前出現在他家門口，表示代表退款公司來索取劉先生的電費帳單代碼，日後可將超收款項退回至帳戶。劉先生表示，自家電費都是妻子在繳納，他從未聽聞超收的情況，加上見對方衣著簡便又僅攜帶一份簡陋的紙質問卷而心生警覺。

該名男子隨即開啟手機上其公司的官方網站，表示為之工作的「Medium Company」是正當退款公司，接著不停重複須劉先生電費帳單上的代碼。劉先生表示從未聽說過該公司，後來便想辦法推託，但對方非常堅持且一直搬出州長霍楚(Kathy Hochul)的名字意圖證明自己的論點，讓他深感困擾。最終，劉先生假借帳單不經他手且工作忙碌才勸退對方。

事後劉先生表示，對方一開門就馬上確認他的門牌號碼以及姓名，想降低他的戒心，「但我後來想想覺得很奇怪，通常住美國的人對聯合愛迪生這個公司都不陌生，但他卻看起來那麼不專業，我不知道他到底想騙什麼。」

而經歷過此類詐騙的華人也在社群軟體上分享經歷，一名住在麻州的用戶表示，自己也是遇到使用相同話術的人，給了對方自己的電費帳單、信箱與電話後，收到信件指自己已被轉移到其他電力公司，並附上偽造該名受害用戶的虛假合約。該名用戶發現受騙後欲解除合約與取消服務，卻被超收雙倍的電費。亦有紐約用戶表示，此種詐騙通常會以初期簽約打折的話術吸引民眾上鉤，最終再大幅提高電費並收違約金，讓用戶難以輕易逃脫。

聯合愛迪生則表示，只要遇到非身著制服與攜帶識別證的人員都需要提高警覺，若不幸受騙務必撥打客服電話以利後續處置。

電費 詐騙 布碌崙

上一則

南順同鄉會追思朱超然 百人緬懷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙11歲女童遭校車撞亡 司機被捕控罪

布碌崙11歲女童遭校車撞亡 司機被捕控罪
布碌崙梵音寺新春團拜 設素宴款待百人、居士歌唱表演

布碌崙梵音寺新春團拜 設素宴款待百人、居士歌唱表演
川普簽令 施壓加州加速野火重建 稱地方政府失職

川普簽令 施壓加州加速野火重建 稱地方政府失職
電費、瓦斯費 3年內將漲9%和6%

電費、瓦斯費 3年內將漲9%和6%

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
ICE2月1日在澤西市和霍博肯市進行移民執法行動 。圖為示意圖。(路透)

ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法

2026-02-02 12:19
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能