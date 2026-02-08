假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

紐約市近期以電費 退費為由的詐騙 層出不窮，一名自稱為「第三方退款公司」的人員前往布碌崙 (布魯克林)一名華男家中，表示紐約州能源政策導致用戶被超收電費，欲索取用戶的個人資料和電費代碼退款，並將用戶轉介給其他電力供應商，結果最終不僅被加倍收電費，欲解約時還可能被要求繳交罰金。聯合愛迪生(Con Edison)指出，若對方透過電子郵件、實體拜訪或是電話索取民眾的社會安全號碼或其他個人資訊，應立即掛斷電話並直接撥打客服電話確認，切勿透露重要個資。

居住在布碌崙的劉先生表示，一名自稱為退款公司、未穿制服的男子日前出現在他家門口，表示代表退款公司來索取劉先生的電費帳單代碼，日後可將超收款項退回至帳戶。劉先生表示，自家電費都是妻子在繳納，他從未聽聞超收的情況，加上見對方衣著簡便又僅攜帶一份簡陋的紙質問卷而心生警覺。

該名男子隨即開啟手機上其公司的官方網站，表示為之工作的「Medium Company」是正當退款公司，接著不停重複須劉先生電費帳單上的代碼。劉先生表示從未聽說過該公司，後來便想辦法推託，但對方非常堅持且一直搬出州長霍楚(Kathy Hochul)的名字意圖證明自己的論點，讓他深感困擾。最終，劉先生假借帳單不經他手且工作忙碌才勸退對方。

事後劉先生表示，對方一開門就馬上確認他的門牌號碼以及姓名，想降低他的戒心，「但我後來想想覺得很奇怪，通常住美國的人對聯合愛迪生這個公司都不陌生，但他卻看起來那麼不專業，我不知道他到底想騙什麼。」

而經歷過此類詐騙的華人也在社群軟體上分享經歷，一名住在麻州的用戶表示，自己也是遇到使用相同話術的人，給了對方自己的電費帳單、信箱與電話後，收到信件指自己已被轉移到其他電力公司，並附上偽造該名受害用戶的虛假合約。該名用戶發現受騙後欲解除合約與取消服務，卻被超收雙倍的電費。亦有紐約用戶表示，此種詐騙通常會以初期簽約打折的話術吸引民眾上鉤，最終再大幅提高電費並收違約金，讓用戶難以輕易逃脫。

聯合愛迪生則表示，只要遇到非身著制服與攜帶識別證的人員都需要提高警覺，若不幸受騙務必撥打客服電話以利後續處置。