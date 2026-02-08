我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

三公司與執法單位分享數據 市主計長籲評估人權風險

記者劉梓祁╱紐約報導
ICE執法引發抗議後，市主計長要求多加公司，就與執法單位分享數據展開監管。(市主計長辦公室提供)
市主計長李文(Mark Levine)近日致函Palantir Technologies、Home Depot與Lowe's董事會，呼籲三家公司就與執法單位分享信息，委託獨立第三方進行人權風險評估，以檢視其業務與資料實務可能對公民與人權帶來的影響；李文指出，近期多起針對移民的執法事件及相關新聞報導，已凸顯這些風險不僅涉及基本權利，也可能對企業的長期價值構成衝擊。

在致Palantir董事會的信函中，李文要求公司就其與國土安全部(DHS)及聯邦移民及海關執法局(ICE)的合作，進行獨立的人權風險評估。他指出，Palantir由創辦人主導的股權結構，以及缺乏清晰、獨立的董事會領導機制，使外界對公司治理與監督能力的疑慮升高。

他提出，在此情況下，獨立董事肩負起為長期股東提供有效監督的更大責任，第三方評估因此格外必要。李文在聲明中表示，聯邦執法行動近年引發廣泛爭議，社會對基本權利是否受到侵蝕的憂慮日益加深；在他看來，Palantir協助開發與維運相關能力，加上公司治理中獨立監督不足，構成風險。

除Palantir外，李文亦致函Home Depot與Lowe's董事會，要求兩家公司就其車牌與其他位置型資料(positional data)的蒐集、使用與分享，委託獨立第三方進行人權與公民權風險評估。主計長辦公室指，部分大型家居零售商的停車場近來成為移民執法行動的焦點，引發外界關切企業在資料管理與執法合作中的角色與責任。

李文指出，若缺乏充分且獨立的董事會監督，企業在監控與資料蒐集上的作法，恐難以確保管理層落實自身的人權承諾，進而引發重大法律與聲譽風險。他並提到，相關疑慮已對企業的招募、留才與長期競爭力造成潛在影響。

在致Home Depot的信函中，李文要求評估重點聚焦於車牌與位置型資料的全流程管理，以及這些資料是否、如何與執法機構分享，並檢視下游使用的控制與保障機制。他指出，鑑於近期執法事件及公眾關注升溫，董事會有必要透過外部專業評估，加強治理、降低風險並維護股東信心。

李文在信中同樣要求Lowe's董事會就自動車牌辨識系統(ALPR)等監控技術進行獨立評估，並關注資料可能被再次使用或跨機構分享所帶來的人權影響。

移民 零售商 國土安全部

