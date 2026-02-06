法拉盛商改區 推「吉祥7號」線上抽獎

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
為迎接農曆新年、促進節慶消費並支持在地商家，皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)5日宣布推出「吉祥7號」(Lucky7)免費線上抽獎活動，同步發行2026年版「法拉盛指南」，聚焦法拉盛市中心的美髮沙龍與理髮店，希望吸引更多民眾走入社區、支持本地商業。

法拉盛商改區每年皆會推出年度「法拉盛指南」，作為居民、通勤族與遊客的重要導航工具，內容涵蓋法拉盛市中心最新且完整的大都會運輸署公車站點資訊。今年的指南配合皇后區公車網路重整計畫更新路線，並首度以美髮沙龍與理髮店為主題，呈現法拉盛服務型產業的多元樣貌，希望進一步帶動人流與消費。

商改區執行主任余鈿崧表示，近年整體經濟環境轉弱，加上人力成本、物價與房租持續上漲，對零售與服務型商家帶來不小壓力，「從去年開始，許多大型企業縮減開支，零售商家其實更不容易經營，營運成本高、競爭也非常激烈。」他指出，農曆新年期間推出相關活動，正是希望提醒社區民眾多多支持在地商家，讓商戶在艱難環境中仍能持續經營。

他也表示，為配合指南推出的「吉祥7號」抽獎活動，集結了法拉盛市中心19家商戶，共提供超過310份獎品，涵蓋餐飲、零售、烘焙、美妝及娛樂等不同類型。余鈿崧說，今年禮券數量多，中獎機率提高，鼓勵民眾踴躍參與。

活動還設有多項特別獎項，包括YMCA青少年游泳課程，每周一次、為期八周；YMCA成人游泳課程，適用18歲以上民眾，每周一次、為期八周；以及法拉盛喜來登酒店一晚住宿。

參與本次「吉祥7號」活動的商家包括Banh Mi TBD、脆脆雞、e佰搜、一格文創書店、Gatcha、金典紙包蛋糕、瀾記、Mochiido、Nonla Express、巴黎貝甜、王子酒莊、Raising Cane’s、Roosevelt Florist Inc.、喜來登酒店、扭扭冰、川譜、Tokimo、白熊、一芳台灣水果茶及 YMCA。

商改區表示，「吉祥7號」線上抽獎活動將於7日至20日舉行，年滿21歲的民眾可前往官方網站welcometoflushing.com免費參加，有機會獲得價值15至25元不等的在地商家禮品卡。所有得獎者將由電腦隨機抽出，名單預計於7月26日前在法拉盛商改區官方網站及社群平台公布，並以電子郵件通知。

參與本次「吉祥7號」活動的商家包括Banh Mi TBD、脆脆雞、e佰搜、一格文創書店、Gatcha、金典紙包蛋糕、瀾記等。(主辦方提供)

法拉盛 商改區 皇后區

