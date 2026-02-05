情人節送暖退伍老兵 眾議員促捐物資

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
紐約州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)的辦公室將再度舉辦年度「情人節送暖退伍軍人」(Valentines for Vets)愛心捐贈活動。(布朗斯丁辦公室提供)
紐約州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)辦公室將再度舉辦年度「情人節送暖退伍軍人」(Valentines for Vets)愛心捐贈活動，邀請皇后區居民捐贈全新物資，在情人節前夕向在地退伍軍人表達關懷與感謝。

布朗斯丁表示，「情人節送暖退伍軍人」是皇后區東北部長年延續的社區傳統，透過情人節的溫馨氛圍，讓退伍軍人感受到社區的支持與敬意。他指出，他的辦公室將募集情人節卡片、全新衣物、盥洗用品、糖果、撲克牌及大型拼圖等物品，並感謝社區民眾的慷慨參與。

本次捐贈活動截止日期為6日(周五)。民眾可於期限前，將捐贈物資送至布朗斯丁州眾議員辦公室，地址為皇后區貝賽39大道213-33號238室。所有募集物品將轉交予聖奧本斯退伍軍人事務部社區生活中心(St. Albans VA Community Living Center)及紐約州聖奧本斯退伍軍人之家(New York State Veterans’ Home at St. Albans)，提供給住院及身心障礙退伍軍人。

有意參與或欲了解更多詳情的民眾，可致電布朗斯丁州眾議員辦公室，電話(718)357-3588。

