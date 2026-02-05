我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

「麥克雞塊魚子醬套組」 麥當勞情人節限時免費送

記者戴慈慧／紐約報導
麥當勞今年情人節宣布首度推出「麥克雞塊魚子醬套組」。(麥當勞提供)
麥當勞今年情人節宣布首度推出「麥克雞塊魚子醬套組」。(麥當勞提供)

速食龍頭麥當勞今年情人節玩出新噱頭，宣布首度推出「麥克雞塊魚子醬套組」(McNugget Caviar Kit)，給招牌雞塊配上高級魚子醬，打造「高低配」的節日限定組合，且只送不賣。

根據麥當勞公布資訊，這款套組將在美東時間10日(周二)上午11時起，於專屬網站McNuggetCaviar.com開放索取，數量有限，送完為止，全程僅線上登記，不會在餐廳門市販售。

這次合作對象為紐約在地魚子醬供應商Paramount Caviar。每一份「麥克雞塊魚子醬套組」內含一罐一盎司、以「McNugget Caviar」標示的鱘魚魚子醬，一小盒法式鮮奶油、一支專用的母貝小湯匙，外加一張面額25元的麥當勞禮卡，方便民眾自購麥克雞塊，搭配魚子醬享用。

這波行銷也連結近年社群媒體掀起的「雞塊配魚子醬」風潮。2024年底，歌手蕾哈娜(Rihanna)曾在Instagram上傳短片，示範如何把魚子醬舀在麥克雞塊上，被粉絲戲稱是「豪華版媽媽點心」，引發模仿風潮。另在紐約市，高檔韓式炸雞餐廳COQODAQ推出每份28元、在炸雞塊上舖魚子醬的「Golden Nugget」，也讓這種「庶民速食＋奢華食材」的組合更受矚目。

麥當勞此次選在情人節前夕推出免費套組，被外界視為搶攻年輕族群與「高低混搭」飲食潮流的一步；業者也刻意採用造球鞋、潮牌等「限量網路開賣」的模式。公司並未透露實際準備多少套組，但多家美國媒體預期開放秒殺，提醒有興趣的民眾要準時上線卡位。

這款組合既是情人節的小小儀式感，也反映美國速食業近年常以創意期間限定、跨界聯名方式，爭取在社群與年輕客層中的話題度。

麥當勞 情人節 紐約市

上一則

曼達尼「加速啟用」華埠旁遊民所 居民不滿 質疑過度集中
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
新包裝被吐槽像祭祀用品 中國麥當勞回應了

新包裝被吐槽像祭祀用品 中國麥當勞回應了
米其林華人主廚 曾在麥當勞打工

米其林華人主廚 曾在麥當勞打工
女子麥當勞等餐遭遊民襲擊亡 丈夫告麥當勞過失致死

女子麥當勞等餐遭遊民襲擊亡 丈夫告麥當勞過失致死

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象