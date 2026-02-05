垃圾清運因暴雪延宕 衛生局全力處理

布碌崙8大道路邊堆積的垃圾亟需清理。(記者馬璿／攝影)

紐約市 的一場暴雪和隨後的極冷天氣不僅使大量積雪滯留街頭，造成交通不便，一個新問題也隨之浮現，路邊垃圾袋堆積如山，垃圾桶滿溢，但卻無人清理。市清潔局表示，目前垃圾清運作業延遲約24小時，他們正全力加速處理。

曼哈頓 上東區的社區素來以街道整潔著稱，居民現在對路邊不斷堆積的垃圾袋感到惱火。「情況很糟。老實說，我實在找不到其他說法，路邊的垃圾令人作嘔」，居民拉揚(Ramy Rayan)說；另一位居民則希望清潔局能盡快處理。

在曼哈頓西區，路邊的黑色垃圾袋堆得高過人頭。有人抱怨，「這些垃圾堆放超過一天了，大概是第四或第五天。延誤時間應該不止一天」。

在布碌崙 (布魯克林)華人聚居的8大道和班森賀，雖然路邊有垃圾堆積的現象，但問題並不嚴重。

不過也有居民認為，現在大量積雪還沒有清理，有些地方垃圾車根本無法通行，應該給清潔人員些許寬容和耐心。再說現在天氣寒冷，垃圾都凍住了，並不會腐爛發臭。

市清潔局坦承垃圾清運確實落後於時間表，但強調正積極推進作業。清潔局說，他們每班次都出動數百輛清潔卡車，現在既要清理積雪，也要清理垃圾，工作人員連續工作12小時，該局數千名員工正全力以赴，力求讓紐約市盡快恢復正常。

清潔局還表示，在目前的情況下，他們會優先處理垃圾堆肥，即那些會散發異味的廢棄物，而不是可回收物。在冬季出現同類暴雪的情況下，垃圾清理有延宕屬正常，希望居民諒解。

一位在街區收集可回收垃圾的清潔工表示，現在清潔局內部的工作也有些混亂。「我們早上出勤時根本不知道該收什麼垃圾」，這位工人表示，「本來我們在晚上已經準備好處理某類垃圾，但第二天早上卻被派去執行完全不同的任務」。