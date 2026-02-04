我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

布碌崙政府樓地下室 驚見39歲女屍塊

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本月1日，一名政府樓(NYCHA)工作人員於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡布希維克大道(Bushwick Avenue)330號的地下室中發現裝有人類屍塊的塑膠袋。(取自谷歌街景圖)
本月1日，一名政府樓(NYCHA)工作人員於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡布希維克大道(Bushwick Avenue)330號的地下室中發現裝有人類屍塊的塑膠袋。(取自谷歌街景圖)

一名政府樓(NYCHA)工作人員1日在於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡布希維克大道(Bushwick Avenue)330號的地下室中發現裝有人類屍塊的塑膠袋，受害者已被警方證實為一名有四個子女的39歲女子。目前，市警局與紐約市首席法醫辦公室與仍在調查該案，尚未逮捕任何可能涉案人士。

根據市警局，當日上午約9時30分，一名NYCHA員工在地下垃圾壓縮區發現一個重量異常的塑膠袋，撕開後發現袋內有疑似被肢解的遺體。警方接獲通報後到場處理，並在現場確認受害者為39歲的母親蒙哥馬利(Michelle Montgomery)。

這棟建築是威廉斯堡博林肯廣場綜合大樓(Borinquen Plaza complex)的一部分。蒙哥馬利生前居住在郭瓦納斯(Gowanus)的另一棟政府樓中，工作為亞馬遜夜班員工，目前警方尚未公布為何遺體會出現在博林肯大樓中。

其丈夫艾契瓦瑞亞(Anthony Echevarria)表示，他最後一次見到妻子是在1月31日晚上，當時她正要離開公寓和朋友外出，但他並不知道同行友人的身分。對此事他感到相當不知所措，且十個月前兩人才剛迎來新生命誕生，「她是一位慈愛的母親，我不知道要怎麼告訴孩子們。」

根據她生前最後一則社群貼文以及周邊親友的證詞，警方確認她最後出沒時間為1月31日晚間11時30分，疑似與兩名朋友在離事發大樓不到十分鐘步行距離的Mama Taco聚會。其妹妹也向紐約時報表示，她和蒙哥馬利經常在周末一起出去玩，通常都會事先互相確認一下行程計畫。但事發時受害女子沒有跟她確認，「這很不尋常」。且在晚間10時曾接到來自受害者約一秒的Facetime通話，但整件事都讓她十分困惑不解。

目前警方未公布任何逮捕或嫌疑人訊息，案件仍在持續調查中，警方亦尚未逮捕任何涉案人士。死因與死亡時間正待進一步鑑定。

政府樓 布碌崙 紐約時報

上一則

法拉盛商業倉庫凌晨火災 3消防員受傷

下一則

利用航空票務助洗毒資逾2000萬 華女判監2年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙政府樓驚見39歲女子屍塊 丈夫：怎麼告訴4子女？

布碌崙政府樓驚見39歲女子屍塊 丈夫：怎麼告訴4子女？
李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫

李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫
迎農曆年 布碌崙華聯會為5頭醒獅點睛

迎農曆年 布碌崙華聯會為5頭醒獅點睛
州主計長報告：開放街道振商機 曼哈頓布碌崙受益大

州主計長報告：開放街道振商機 曼哈頓布碌崙受益大

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗