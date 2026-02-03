向日葵藝術教育中心 精采演出慶13周年

向日葵藝術教育中心慶祝成立13周年。(記者胡聲橋╱攝影)

非營利機構向日葵藝術教育中心近日在布碌崙 (布魯克林)日落公園 舉行成立13周年慶典。該慶典精心安排了數十個精采的舞蹈和模特秀節目，獻給到場的各界嘉賓和家長。據了解，共有100多名該藝術中心的學生參加了慶典演出，場面非常熱烈和歡快。

這場慶典於當天上午在4大道交35街路口的日落公園高中(Sunset Park High School)禮堂舉行。向日葵藝術教育中心校長楊麗(Jenny Yang)在慶典致辭中首先感謝社會各界對該中心的大力支持。她說該藝術中心根植於華裔社區，13年間已經從一無所有發展到了一個目前有兩個校區和700多名學生的藝術培訓中心，培訓領域包括舞蹈、聲樂和樂器，甚至還包括培養小主持人的計畫。楊麗說，13年是一個里程碑，更是一個新的開始。

楊麗說，13年風雨兼程，該藝術中心始終以「用藝術點亮夢想」為不變宗旨，秉持專業、真誠、創新的教學信念，匯聚中美優質藝術院校的精英師資，為每一個學員奉上有專業有深度有溫暖的藝術教育。

該藝術中心不僅為學生傳授藝術才能，還帶領學員參與各種社區活動，不僅為學員增添了藝術實踐的機會，還豐富了學員的社會經驗。更難得的是，該藝術中心學員還在國內外權威賽事Starpower、KAR、桃李杯等屢獲殊榮，樂器組的學院更是登上了史坦威音樂廳(Steinway Hall)、卡內基音樂廳(Carnegie Hall)和林肯中心(Lincoln Center)的舞台。

「該藝術中心創辦了13年，許多從該中心學成的學員現在已經上了大學，甚至已經大學畢業」，楊麗說，「許多學員是拿了我們學院的推薦信去上大學的，我們為本校學生感到高興和自豪」。