我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

向日葵藝術教育中心 精采演出慶13周年

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
向日葵藝術教育中心慶祝成立13周年。(記者胡聲橋╱攝影)
向日葵藝術教育中心慶祝成立13周年。(記者胡聲橋╱攝影)

非營利機構向日葵藝術教育中心近日在布碌崙(布魯克林)日落公園舉行成立13周年慶典。該慶典精心安排了數十個精采的舞蹈和模特秀節目，獻給到場的各界嘉賓和家長。據了解，共有100多名該藝術中心的學生參加了慶典演出，場面非常熱烈和歡快。

這場慶典於當天上午在4大道交35街路口的日落公園高中(Sunset Park High School)禮堂舉行。向日葵藝術教育中心校長楊麗(Jenny Yang)在慶典致辭中首先感謝社會各界對該中心的大力支持。她說該藝術中心根植於華裔社區，13年間已經從一無所有發展到了一個目前有兩個校區和700多名學生的藝術培訓中心，培訓領域包括舞蹈、聲樂和樂器，甚至還包括培養小主持人的計畫。楊麗說，13年是一個里程碑，更是一個新的開始。

楊麗說，13年風雨兼程，該藝術中心始終以「用藝術點亮夢想」為不變宗旨，秉持專業、真誠、創新的教學信念，匯聚中美優質藝術院校的精英師資，為每一個學員奉上有專業有深度有溫暖的藝術教育。

該藝術中心不僅為學生傳授藝術才能，還帶領學員參與各種社區活動，不僅為學員增添了藝術實踐的機會，還豐富了學員的社會經驗。更難得的是，該藝術中心學員還在國內外權威賽事Starpower、KAR、桃李杯等屢獲殊榮，樂器組的學院更是登上了史坦威音樂廳(Steinway Hall)、卡內基音樂廳(Carnegie Hall)和林肯中心(Lincoln Center)的舞台。

「該藝術中心創辦了13年，許多從該中心學成的學員現在已經上了大學，甚至已經大學畢業」，楊麗說，「許多學員是拿了我們學院的推薦信去上大學的，我們為本校學生感到高興和自豪」。

市議員莊文怡專門為這個慶典錄製了一段影片表示祝賀，州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳都發來了賀詞；州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧和州眾議員第49選區領袖謝曉瓊到場祝賀。

向日葵藝術教育中心學員在舞台上演出。(記者胡聲橋╱攝影)
向日葵藝術教育中心學員在舞台上演出。(記者胡聲橋╱攝影)
向日葵藝術教育中心學員在舞台上演出。(記者胡聲橋╱攝影)
向日葵藝術教育中心學員在舞台上演出。(記者胡聲橋╱攝影)

眾議員 日落公園 布碌崙

上一則

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會

下一則

Trader Joe’s年度顧客最愛票選 灌湯包總榜第一
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯邦眾議員托芮絲 聆聽東谷華人民意

聯邦眾議員托芮絲 聆聽東谷華人民意
阻止第11選區重畫 聯邦眾議員瑪麗奧提上訴

阻止第11選區重畫 聯邦眾議員瑪麗奧提上訴
明州民主黨眾議員遭蘋果醋襲擊 川普：她可能是自導自演

明州民主黨眾議員遭蘋果醋襲擊 川普：她可能是自導自演
州眾議員金兌錫倡設體育與娛樂基金 盼吸大型活動落腳紐約

州眾議員金兌錫倡設體育與娛樂基金 盼吸大型活動落腳紐約

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走