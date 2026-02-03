迎農曆新年 紐約慈濟2/8法拉盛辦歲末祝福

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
為迎接農曆新年的到來，慈濟基金會紐約分會將於2月8日(周日)在法拉盛第20公立小學舉辦年度「社區歲末祝福」活動。(主辦方提供)
為迎接農曆新年的到來，慈濟基金會紐約分會將於2月8日(周日)在法拉盛第20公立小學舉辦年度「社區歲末祝福」活動。(主辦方提供)

為迎接農曆新年的到來，慈濟基金會紐約分會將於2月8日(周日)在法拉盛第20公立小學(P.S.20)舉辦年度「社區歲末祝福」活動，邀請社區民眾共襄盛舉，透過祈福、文化體驗與公益行動，一同感受新春氛圍。

主辦單位表示，活動內容包括慈濟年度人道援助成果分享、祈福儀式，以及結合春節氛圍的蔬食園遊會，讓民眾在年節前夕了解慈濟在全球各地推動的慈善與救助工作，同時體驗傳統節慶文化。

另外，慈濟基金會創辦人證嚴上人多年來以著作版稅收入製作紅包，並於歲末祝福期間贈送給與會民眾。紅包由志工親手製作，象徵祝福與感恩，也展現慈濟與社區之間長期累積的情誼與連結。

活動當天，祈福儀式結束後將舉辦春節蔬食園遊會，現場提供多款中式蔬食點心供民眾品嘗與義賣。主辦單位指出，園遊會所得將全數用於慈濟基金會紐約分會的在地慈善服務，透過實際行動推廣健康飲食、環保理念與公益精神。

此外，現場也將設置多項民俗文化體驗攤位，包括捏麵人、書法體驗及馬年燈籠手作等，讓不同族裔與年齡層的民眾在互動中認識中華文化，促進社區交流與文化理解。

有餘今年歲末祝福活動主題為「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」。主辦單位也延續「竹筒回娘家」的傳統，邀請民眾攜帶平日累積的竹筒善款到場，凝聚點滴善念，匯聚社區力量，共同支持公益行動。

活動將於2月8日上午10時15分至下午2時30分，在法拉盛第20公立小學舉行，地址為巴克萊大道(Barclay Ave.)142-30號。主辦單位表示，活動全程開放社區民眾參與，歡迎各族裔居民攜家帶眷共襄盛舉，相關活動詳情可致電慈濟基金會紐約分會(718)888-0866。

