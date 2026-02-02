我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

州主計長報告：開放街道振商機 曼哈頓布碌崙受益大

記者許君達╱紐約報導
州主計長報告顯示，開放街道項目對所在社區餐飲零售業助益頗多，創造了超過6萬7000個就業崗位，其中曼哈頓受益最大、布碌崙其次。圖為曼哈頓華埠的開放街道宰也街。(記者許君達╱攝影)
州主計長報告顯示，開放街道項目對所在社區餐飲零售業助益頗多，創造了超過6萬7000個就業崗位，其中曼哈頓受益最大、布碌崙其次。圖為曼哈頓華埠的開放街道宰也街。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)近日發布報告稱，紐約市開放街道(Open Street)計畫開展五年來，已幫助創造了6萬7000個餐飲和零售就業崗位，幫助部分社區更快走出疫情陰影，其中以曼哈頓布碌崙(布魯克林)的商業受益最大。

市交通局在新冠疫情爆發的2020年推出了臨時性的「開放街道計畫」，在部分主要商業區臨時封閉交通，供餐飲等業者在辟為步行街的公共空間開展業務，以便在讓消費者保持社交距離的前提下緩解業者的損失。從2021年起，「開放街道」成為永久性項目。據統計，2020至2024年的五年間，全市共開設開放街道路段510處，其中12%成為永久性項目、77%堅持了超過一年。

報告指出，從2020年至2024年，全市非學校類開放街道項目共創造了超過6萬7200個工作崗位，其中曼哈頓一區就占據了79%，布碌崙的新增崗位則占全市總數的18.7%。不過由於街道地理形態和功能存在差異，與布碌崙人口和面積相當的皇后區，開放街道影響力則小得多，僅創造了1099個新增崗位。

報告重點研究了疫情前後的就業崗位流失和恢復情況。統計顯示，目前全市範圍內餐飲零售業的就業情況仍未恢復至疫情前的水平，但在非學校類開放街道區域中，有27.4%的就業數字已超過疫情前，其中皇后區長島市、布碌崙市中心、威廉斯堡、貝瑞吉以及曼哈頓華埠和下東城等地恢復狀況較好。不過分區數據仍顯示出極大差異。

報告發現，在2019年至2024年間，曼哈頓無開放街道的區域餐飲零售就業暴跌了46.7%、有開放街道的區域則僅減少了29.7%，布碌崙的普通街道就業減少23.5%、開放街道區域僅減少9.8%；然而在皇后區，非開放街道區域餐飲零售就業降幅為16.3%、開放街道區域降幅則達到20.9%，反而高於普通街道。

不過根據2024年的統計數據，有關開放街道導致違法停車的投訴超過1萬件，比2020年增加了178%；有關噪音的投訴則被分為居民區噪音、街道噪音和商業噪音三類，三種噪音投訴總計超過2萬件。

布碌崙 疫情 曼哈頓

州府發布省錢指南 75條精打細算教學

深耕教育近30載 方仲恩校長榮休 社區致敬
