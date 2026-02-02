紐約台美社區領袖方秀蓉辭世 各界緬懷

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約台美社區重要領袖方秀蓉日前辭世，享壽77歲。她的追思會於2月1日在台灣會館舉行，其親友、政界、僑界以及文化界代表等數百人與會，共同緬懷。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
紐約台美社區重要領袖、紐約台灣會館副理事長方秀蓉上月4日辭世，享壽77歲。她的追思會於2月1日在台灣會館舉行，其親友、政界、僑界以及文化界代表等數百人與會，共同緬懷這位為音樂教育、婦女權益及台美社區奉獻一生的卓越女性。

方秀蓉的女兒、作曲家與音樂教育者陳潔思在追思會回顧母親一生對音樂、教育與華人社群的深遠影響。她表示，母親雖非出身音樂世家，卻自幼熱愛音樂，在戰後物資匱乏的台灣學習鋼琴，憑藉過人的聰慧與毅力，進入當時台灣最頂尖的藝術學校國立台灣藝術專科學校，並在移民美國後，將對音樂的熱情，轉化為對家庭、學生與社群的長期投入。

陳潔思指出，母親不僅全力支持兩個女兒走上音樂道路，也長年扶持來自台灣與華人社群的年輕音樂人，協助演出、連結資源，並為社區音樂教育奠定基礎。1998年起，母親投入紐約幼獅青少年管弦樂團(CYCNY)的發展，從小型計畫一路陪伴至成為具規模的社區樂團，直到生命最後一刻仍持續付出。

陳潔思在致詞中以女兒的身分回顧母親的角色與精神，她說：「她從不張揚自己的付出，也從不期待回報，只是本能地推著身邊的人往前走。對我和姊姊而言，她既是第一位老師，也是那個讓一切成為可能的人。」她形容母親是一個「放大器與推進器」，總能在關鍵時刻給予他人力量。在她辭世後，來自各地的關懷與回憶不斷湧入，讓家人深刻感受到她長年耕耘社群所留下的溫柔而深遠的影響。

州參議員劉醇逸回憶，自己在1997年首次參選公職時，方秀蓉便曾提供重要協助，並在此後多年持續支持多位亞裔政治人物與民選官員的公共生涯。特別的是，在長期由男性主導的僑社組織中，她更是展現領導力的重要女性代表，她重視女性賦權，並積極投入泛太平洋暨東南亞婦女會(PPSEAWA)等組織，「沒有人以性別稱呼她的職位，她就是大家口中的會長，贏得了所有人的尊重。」

皇后區檢察長凱茲(Melinda Katz)表示，她與方秀蓉結緣，是源於方曾在她父親所創立的皇后區交響樂團(Queens Symphony Orchestra)中擔任董事，方秀蓉的可貴之處在於她深刻理解文化與藝術是教育不可或缺的一環。她透過創辦紐約幼獅等各種方式，填補並強化了社區的教育資源，從而留下了珍貴的文化遺產。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、國會議員孟昭文、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務副局長顧雅明、法官林凱倫、台灣會館理事長蘇春槐等與到場致意。

