民代促撤銷簽證暫停令 影響逾13萬亞裔

國會議員孟昭文促請撤銷簽證暫停令，逾13萬5000名名亞裔移民恐受影響。(記者劉梓祁╱攝影)

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、皇后區聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)29日聯合另外74名國會議員，致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)及國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，要求川普 政府立即撤回無限期暫停對75個國家發放移民簽證 的決定。

此前，川普政府於1月21日宣布，暫停為來自75個國家的申請人辦理移民簽證，其中包括10餘個亞洲國家。此項措施影響範圍較廣，涵蓋公民的直系親屬移民簽證，以及所有親屬移民、雇主擔保移民、宗教工作者、抽籤移民(多元簽證)及返美居民簽證。

國會亞太裔黨團說，約44%的亞洲移民簽證持有人、超過13萬5000人將受到此一政策影響。孟昭文指出，川普政府此舉實質上切斷了近四成全球合法移民進入美國的途徑，既「無知」又帶有「排外」色彩。

孟昭文表示，「政府一方面要求移民『循正當途徑』來美，另一方面卻刻意關閉所有合法管道，這種做法令人震驚」。她說，這項政策讓已接受完整審查、並等候多年、依法移民的申請人陷入無限期的不確定狀態，呼籲行政部門立即撤銷該決定。

聯名信指出，這項無限期暫停措施，未來一年內恐將阻止近一半的合法移民進入美國，且受影響國家過去三年所占的移民簽證比例約為40%至45%。信中提到，在未提供明確恢復時間表的情況下，該政策勢必造成家庭長期分離，阻礙已完成所有程序的移民入境，同時也將抑制小型企業成長，對社區與經濟造成實質傷害。

國會議員們駁稱，國務院聲稱來自相關國家的移民較可能申請聯邦公共福利、成為「公共負擔」，而現行法律早已禁止移民簽證持有人使用多項聯邦福利，相關審查機制也已存在。

議員們認為，此舉僅為川普政府近年來全面收緊合法移民政策的一環，多個此次被列入移民簽證暫停名單的國家，如阿富汗、寮國及緬甸，早已面臨非移民簽證的部分或全面限制；此外，部分亞太國家近期亦被納入擴大版「簽證保證金計畫」，要求旅遊或商務簽證申請人繳納最高1萬5000元的保證金，幾乎讓海外親屬探親「變得不可能」。

孟昭文等人還提及，川普政府於去年9月宣布，對新的H-1B高技術人才簽證申請收取高達10萬元的費用，對以印度專業人士為主的群體造成重大衝擊，並導致許多已返鄉探親的技術人員無法順利返美。

75位國會議員要求國務院與國土安全部最遲於2月20日前，向國會說明政策的法律基礎、是否有相關數據證明移民濫用福利，以及是否進行過成本效益分析，並交代相關政策審查的完成時程與是否考慮新增豁免條款。