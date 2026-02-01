華商會年會 警界與金融界代表獲表彰

紐約州眾議員金兌錫(中)頒獎給華商會。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)30日晚舉辦2026年度年會，儘管天氣嚴寒，仍吸引近千名來賓到場，僑領、商界人士及各界嘉賓齊聚一堂。主辦單位表示，年會不僅是年度重要活動，也象徵華人在社區中的角色與價值，展現華人社群長期參與公共事務、回饋社區的成果。

法拉盛華商會理事長鄭棟煥致詞感謝各界長期支持，他並指出，成立於1982年的華商會以扶持本土企業、提升華人社會與政治地位為宗旨，長期扮演社區與政府間的橋梁，推動公共參與，促進法拉盛多元文化發展與經濟繁榮。

華商會首席顧問杜彼得致詞時表示，華商會成立44年來，始終強調對社會與社區的實際貢獻，但關鍵在於如何透過行動，讓主流社會理解華人與亞裔文化是美國文化的一部分。他表示，不論外界環境如何變化，華人社區都應持續展現責任感與公共參與，「我們熱愛這個國家，也屬於這個國家」。

年會先表彰紐約市警局交通局副警務總長葛彧彥(Sylvester Y. Ge)。葛彧彥表示，警局與社區、小商業之間建立良好關係，是維護公共安全的關鍵，警方長期與在地社區密切合作，透過溝通與互信，共同維護社區安全與秩序。

年會還表彰紐約市警局109分局社區事務官黃凌欽(Ares Huang)。黃凌欽表示，他已在109分局服務13年，其中9年從事社區事務工作，社區長期以來的支持讓他能更有效地推動警民溝通與社區服務。

年會還表彰國泰銀行全美零售業務執行副總裁暨零售行政主管曾翁若梅(Veronica Tsang)。她在致詞中表示，此次獲獎意義非凡，並將榮耀獻給已故丈夫，其生前曾多年擔任華商會董事，長期投入社區服務。

多位民選官員及政府代表到場致意，包括紐約州 主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)，聯邦眾議員孟昭文、紐約州州長代表和州酒類管理廳華裔廳長范文麗、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)及州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)。