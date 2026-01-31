金兌錫免費報稅服務 減輕居民負擔

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
報稅季將至，州眾議員金兌錫宣布自即日起，每周五辦公室將提供免費報稅服務，直到報稅季結束為止。(美聯社)
報稅季即將到來，紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)宣布，將再度與非營利組織「Urban Upbound」合作，於2026年報稅季期間，在他位於法拉盛的選區辦公室提供免費報稅服務，協助符合資格的居民完成報稅，減輕家庭經濟負擔。

金兌錫表示，自他進入州議會以來，幾乎每年都會在報稅季於選區辦公室設立志工報稅服務點，透過「志工所得稅協助計畫」(VITA)，為工薪家庭及有需要的居民提供實際幫助。這項服務通常從每年1月持續至4月，已成為不少選民報稅時的重要資源。

今年的免費報稅服務將從即日起開始，每逢星期五在金兌錫的選區辦公室提供，直到報稅季結束為止。符合資格的居民須居住於金兌錫的選區內，並符合收入門檻規定，需事先致電辦公室預約。

合作夥伴Urban Upbound長期為紐約市居民提供多元社區服務，涵蓋財務諮詢、升學準備及職涯發展等領域，宗旨在協助社區提升經濟流動性與自立能力。金兌錫指出，透過與該組織的持續合作，希望能讓更多家庭在關鍵時刻獲得專業且可靠的協助。

金兌錫表示，免費報稅服務對許多工薪家庭與新移民來說至關重要，不僅能省下報稅費用，也能避免因不熟悉制度而產生錯誤或後續麻煩。他說，服務才剛公布，辦公室就已接到不少民眾來電詢問與預約，顯示社區確實有實際需求。有意使用免費報稅服務的居民，可致電金兌錫選區辦公室至(718)939-0195預約。

報稅 升學 法拉盛

