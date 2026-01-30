我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

未完成程序就進場 羊頭灣遊民所再爆爭議

記者馬璿／紐約報導
布碌崙(布魯克林)科伊街(Coyle St)2134號遊民所建案再次引發爭議，開發商未遵守與屋主協議流程，便讓工人進場施工。(居民提供)
布碌崙(布魯克林)科伊街(Coyle St)2134號遊民所建案再次引發爭議，開發商未遵守與屋主協議流程，便讓工人進場施工。(居民提供)

布碌崙(布魯克林)科伊街(Coyle St)2134號遊民所建案再次引發爭議。開發商未遵守與屋主協議流程，工人不僅在該處鏟雪，29日上午更攜帶多項工具材料與文件欲進場施工，因此與周圍約20名住戶相持不下。居民表示，開發商代表律師不僅未遵守協議流程完成測量程序，而且也在屋主未同意入場的情況下，即欲架設鷹架，被屋主形容為「霸王硬上弓」。屋主已由律師發函提出警告，指任何進一步進場行為都將構成對許可協議(license agreement)的重大違約。

住戶Eddie表示，29日早上約7時及12時，工人二度試圖進入場地，但被居民攔下，認為他們連續兩天未經同意進場鏟雪，已構成程序問題，即使工人答應不會架設鷹架，出爾反爾的行為也已讓居民難以相信開發商的說法。

此次施工爭議核心之一在於施工前測量程序，根據雙方簽署的許可協議，任何防護設施與搭架工程，都必須以前置測量完成為前提，且屋主與其工程師有權出席，並在收到測量報告與防護計畫後，享有10個工作天的審查期限。然而，開發商提供給屋主的所謂測量資料，實際拍攝時間為2025年5月，並非現況，不僅多處照片與戶號對不上，也未涵蓋實際施工影響範圍，屋主普遍認為內容嚴重失實，已在會議中投票決定無法接受。

屋主律師薛斌(Benjamin Xue)28日晚發出的函件指出，在法院尚未核准紐約不動產訴訟和程序法第8條第881節程序的情況下，許可協議是開發商唯一能合法進入屋主物業的法律依據，而該協議載明的測量、審查與保險程序，均尚未完成。律師強調，任何未依約進行的進場行為，都屬於重大違約，若強行進入，將採取法律行動。

多名居民表示，他們並非反對工程本身，而是無法接受開發商一再跳過程序。律師也表示，若相關爭議無法依協議解決，未來將交由法院裁定。

