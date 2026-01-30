紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
紐約中華公所主席朱超然逝世，享壽73歲。(記者劉梓祁／攝影)
紐約中華公所主席朱超然逝世，享壽73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所(CCBA)現任主席朱超然(Tony Chuy)於1月28日逝世，享年73歲；他的任期原定於3月1日屆滿；朱超然生前長期服務僑社，積極推動社區事務，並致力於傳承中華文化與武術精神，深受僑界人士敬重。

中華公所說，朱超然是該公所第68屆主席，在紐約曼哈頓華埠廣為人知，長年活躍於僑社，深受社區敬重，經常被親切尊稱為「朱主席」、「朱師傅」及「朱Sir」。朱先生祖籍廣東省南海，在香港出生，並於1960年代末隨家人移民美國，之後紮根紐約，服務僑界數十年。

中華公所資料顯示，朱超然曾任紐約南海順德同鄉會主席，也曾擔任美國華裔退伍軍人會主席。他於越戰期間參加美國海軍，服役於東南亞第七艦隊三年，退伍後加入後備軍長達21年，並於1980年參與波斯灣戰爭，至1997年退役，累計軍旅生涯達24年。

1989年，朱先生加入紐約市懲教局(DOC)，任職於雷克島(Rikers Island)監獄，並通過嚴格的體能測試與專業訓練，成為緊急部隊成員，負責武力抗暴、暴動鎮壓、高戒備押解重囚及緊急搶救等任務。2005年，他曾擔任懲教局副局長的保鑣，其後因表現卓越，獲上級賞識，調任懲教局警校擔任自衛術教官，成為紐約市懲教局115年歷史上首位華裔自衛術教官。

中華公所指出，朱超然在警校教授多項專業課程，包括體能鍛練、擒拿制敵、空手入白刃、徒手搏擊、警棍制敵、滅火搶救，以及使用胡椒噴霧等，對培訓執法人員貢獻良多。2002年至2008年及2015年至2016年間，他三度當選懲教局亞裔玉石會(Asian Jade Society)會長，提升亞裔在懲教局內的影響力與地位；他也於2005年至2006年間出任亞裔聯邦執法會(Supreme Council of Asians in Law Enforcement)會長。

在武術界，朱超然同樣德高望重。根據紀錄，他於1982年創立朱超然螳螂武術學院，40餘年來在曼哈頓教授傳統中國武術，致力傳承武藝與武德精神，門生遍及中外，累計學生人數超過2000人，多年來還積極推廣中華文化，累計舉行武術及醒獅表演超過600場。

中華公所指出，在2020年至2021年新冠疫情期間，反亞裔仇恨事件頻發，朱超然在中華公所及紐約美國華裔退伍軍人會的支持下，舉辦免費防身自衛術訓練班，協助社區居民提升安全意識、重建信心，以實際行動回饋社會。

公所表示，朱超然一生以正直、認真及負責任著稱，近年更全心投入僑社與社團事務，在僑團界、武術界及執法體系中皆留下深遠影響。

