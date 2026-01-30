紐約生存守則/駕駛記分規則2月起收緊 超速1哩也扣分

紐約州將於2026年2月起調整駕駛違規扣分制度，距離新制正式上路僅剩最後幾天，相關變化已引起不少駕駛人關注。(取自紐約州警臉書)

紐約州 將從2月起調整駕駛違規扣分制度，距離新制上路僅剩最後幾天，相關變化已引起不少駕駛人關注。此次調整重點在於常見交通違規的扣分分值，以及駕駛人多快會累積到可能觸發駕照停權審查的門檻，對日常用路族影響不小。

新制度常被形容為「超速一哩問題」，原因在於紐約州現行法規下，只要車速略微超過速限，即可能被開立超速罰單。而在新制中，最低的超速級距如超速一至10哩，將提高扣分數，使得原本被不少駕駛視為「輕微違規」的行為，在與其他違規併計後，對駕駛紀錄的影響明顯加重。

自2026年2月起，紐約州車管局(DMV )將同時調整「扣分分值」與「累計門檻」。觸發駕照停權審查的累計扣分，將由現行的11分下修為10分；而計算扣分的時間範圍，則由18個月延長至24個月。這意味著，即使違規行為發生時間相隔數月，仍可能被合並計算，增加被停權審查的風險。

多項常見行為的扣分將提高。包括超速1至10哩，扣分將由三分提高至四分；駕車時打手機，將由扣五分提高至扣六分；魯莽駕駛、超越停靠校車等嚴重違規，扣分將由五分大幅提高至八分；未禮讓行人，則將統一列為五分。部分過去僅處以罰款、不計扣分的違規項目，例如部分車輛設備問題或行車操作錯誤，也將納入扣分計算，使駕駛人更容易累積分數。

施工區域將成為新制下的高風險地帶。根據新規，只要在施工區超速，無論超速幅度多寡，一律記八分，屬於扣分最高的違規之一。單一施工區違規，就可能使駕駛人迅速逼近10分的停權審查門檻。

DMV也提醒，扣分僅在違規案件「定罪」後才會正式記入，但計算時間仍以違規發生日期為準，而非法官判決或結案日期。因此，即便案件延後處理，仍可能落在24個月的扣分計算期間內。此外，即使扣分在期限後不再納入停權計算，違規紀錄本身仍可能保留在駕駛紀錄中，並依各家保險公司規定影響保費 。