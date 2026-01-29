醫院、護士談判 達成一項暫定協議

代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)表示，本屆聯邦政府「反移民、反勞工」，是罷工遲遲未結束的原因之一。(記者范航瑜╱攝影)

紐約史上規模最大的護士罷工 持續進行，勞資雙方於日前重啟談判，並取得小幅進展。28日，代表護士的紐約州 護理協會(NYSNA)表示，這屆聯邦政府「反移民 、反勞工」，是罷工遲遲未結束的原因之一。

罷工所針對三家醫院之一的紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)在28日午夜前表示，院方在第三方協調下，與護士代表進行的深夜談判取得些微進展。院方在聲明中指出，勞資雙方就非經濟性議題交換提案；「我們已取得小幅進展，並達成一項暫定協議」。不過，院方並未進一步說明該項協議的具體內容。

與此同時，三家醫院的護士與管理層仍持續談判，院外的抗議行動也同步進行。護理協會指出，目前談判的重點包括人力配置標準及更完善的職場暴力防護措施；協會並列舉近期西奈山醫院(Mount Sinai)發生的持槍事件，以及長老會醫院發生嚴重暴力事件，表示「職場暴力問題日益惡化，已對護理師與病患的安全構成威脅」。

28日下午，護理協會與紐約市議會勞工委員會主席阿爾德博(Shirley Aldebol)共同舉行記者會，未宣布談判進展，但對近期明州護士普雷帝(Alex Pretti)遭移民與海關執法局(ICE)槍殺一事表示譴責。

「我們已清楚看到本屆(聯邦)政府反移民、反勞工的影響，這股力量滲透到整個社會與醫院體系，這也是罷工遲遲未結束的重要原因之一」，護理協會主席哈根斯(Nancy Hagans)表示，罷工行動已進入第17日，「只要還沒有爭取到紐約人應得的醫療照護，我們就會持續為病患而戰」。

護理協會聲明中，已將抗議行動的時間表更新至1月30日。院方與工會雙方均強調，仍致力於透過談判解決爭議。在此期間，相關醫院及其急診室仍持續開放，並在臨時派遣護理師及紐約州衛生廳協助下維持運作。