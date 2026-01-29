繁榮華埠總會慶新春 活動細節曝光
美國繁榮華埠總會將於農曆新年期間於曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，近日該會與紐約市警等市府機構展開討論，確定更多活動細節。
據介紹，第28屆的炮竹文化節將於2月17日(大年初一，周二)中午11時至下午2時30分，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦；屆時也將有多個有關華人文化、新春好禮及社區服務的攤位豐富觀眾體驗，到了午間12時左右，將會點燃百萬箱巨型鞭炮為節日助興。
而花車大遊行將於3月1日下午1時舉行，各花車將於當日上午9時從勿街(Mott St.)、地蘭西街(Delancey St.)至喜士打街(Hester St)路段進入，主辦方預計與往年一樣，今年將會有80至100輛跑車和骨董車參與。
遊行隊伍的排列順序也與往年相同，遊行路線包括華埠勿街、東百老匯等路段，主辦方將於當日早上9時開始布置，遊行將於下午1時開始，直至下午4時30分左右；屆時有500名志工、70名活動協調員，以及來自五分局的輔警、以及法拉盛公共安全巡邏隊等人員幫助維持秩序，並協助開幕式和遊行活動進行，貴賓迎賓區則依然設在勿街和擺也街(Bayard St.)交匯處。
當日出席會議的包括五分局局長林偉斌、警佐Jose Cambeiro、巡官Chris Cheng、警探張棟錦、以及市消防局代表；主辦方和合作組織方面則有繁榮華埠創會總監行政田士銳、江鎮城會長Jason Jiang、繁榮華埠聯絡主任Jasper Diaz、以及大黑NYC車團隊楊高豪Stan Yeung等人。
