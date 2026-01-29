我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

繁榮華埠總會慶新春 活動細節曝光

記者顏潔恩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國繁榮華埠總會與紐約市警等機構商談春節慶祝活動細節。(蘇群娟提供)
美國繁榮華埠總會與紐約市警等機構商談春節慶祝活動細節。(蘇群娟提供)

美國繁榮華埠總會將於農曆新年期間於曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，近日該會與紐約市警等市府機構展開討論，確定更多活動細節。

據介紹，第28屆的炮竹文化節將於2月17日(大年初一，周二)中午11時至下午2時30分，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦；屆時也將有多個有關華人文化、新春好禮及社區服務的攤位豐富觀眾體驗，到了午間12時左右，將會點燃百萬箱巨型鞭炮為節日助興。

而花車大遊行將於3月1日下午1時舉行，各花車將於當日上午9時從勿街(Mott St.)、地蘭西街(Delancey St.)至喜士打街(Hester St)路段進入，主辦方預計與往年一樣，今年將會有80至100輛跑車和骨董車參與。

遊行隊伍的排列順序也與往年相同，遊行路線包括華埠勿街、東百老匯等路段，主辦方將於當日早上9時開始布置，遊行將於下午1時開始，直至下午4時30分左右；屆時有500名志工、70名活動協調員，以及來自五分局的輔警、以及法拉盛公共安全巡邏隊等人員幫助維持秩序，並協助開幕式和遊行活動進行，貴賓迎賓區則依然設在勿街和擺也街(Bayard St.)交匯處。

當日出席會議的包括五分局局長林偉斌、警佐Jose Cambeiro、巡官Chris Cheng、警探張棟錦、以及市消防局代表；主辦方和合作組織方面則有繁榮華埠創會總監行政田士銳、江鎮城會長Jason Jiang、繁榮華埠聯絡主任Jasper Diaz、以及大黑NYC車團隊楊高豪Stan Yeung等人。

美國繁榮華埠總會與紐約市警等機構商談春節慶祝活動細節。(蘇群娟提供)
美國繁榮華埠總會與紐約市警等機構商談春節慶祝活動細節。(蘇群娟提供)

華埠 法拉盛 紐約市

上一則

關德維心臟血管中心新增心臟電腦斷層掃描儀

下一則

醫院、護士談判 達成一項暫定協議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

畫面曝光 賭城華埠槍擊案反轉？

畫面曝光 賭城華埠槍擊案反轉？
僑領還是紅通要犯？賭城華埠槍擊 案情反轉？

僑領還是紅通要犯？賭城華埠槍擊 案情反轉？
曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅
華埠監獄工程線上說明只能單向聆聽簡報 挨轟無視民意

華埠監獄工程線上說明只能單向聆聽簡報 挨轟無視民意

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦