繁榮華埠總會慶新春 活動細節曝光

美國繁榮華埠總會與紐約市警等機構商談春節慶祝活動細節。(蘇群娟提供)

美國繁榮華埠 總會將於農曆新年期間於曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，近日該會與紐約市 警等市府機構展開討論，確定更多活動細節。

據介紹，第28屆的炮竹文化節將於2月17日(大年初一，周二)中午11時至下午2時30分，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦；屆時也將有多個有關華人文化、新春好禮及社區服務的攤位豐富觀眾體驗，到了午間12時左右，將會點燃百萬箱巨型鞭炮為節日助興。

而花車大遊行將於3月1日下午1時舉行，各花車將於當日上午9時從勿街(Mott St.)、地蘭西街(Delancey St.)至喜士打街(Hester St)路段進入，主辦方預計與往年一樣，今年將會有80至100輛跑車和骨董車參與。

遊行隊伍的排列順序也與往年相同，遊行路線包括華埠勿街、東百老匯等路段，主辦方將於當日早上9時開始布置，遊行將於下午1時開始，直至下午4時30分左右；屆時有500名志工、70名活動協調員，以及來自五分局的輔警、以及法拉盛 公共安全巡邏隊等人員幫助維持秩序，並協助開幕式和遊行活動進行，貴賓迎賓區則依然設在勿街和擺也街(Bayard St.)交匯處。