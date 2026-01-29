中華公所義工報稅 服務至3月底

紐約中華公所義工報稅，免費服務展開至3月末。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約中華公所宣布，將在報稅 季提供無償所得稅申報協助服務，幫助符合資格的社區成員處理稅務問題。

根據中華公所，針對2025稅年的社區義工免費電子報稅(VITA)項目即將展開，提供在特定日期免費的稅務服務，對象為單身或家庭工資收入低於6萬7000元的符合資格人士。公所強調，服務中不包括俗稱「生果金」(NYC-210)的填報。

本次義工報稅的日期，分別是2月7日、14日、21日、28日；3月7日、14日、21日、28日；時間為早上9時30分至下午4時30分。參與者需要攜帶相關文件，包括有效的州駕照或其它身分證明、社會安全卡、所有收入的證明文件(如W2、1099各類表格等)、以及其它可能需要的文件如社會安全局發行的表格、市場健康保險結算等。

中華公所提醒，報稅人或夫婦聯名報稅必須同時在場簽署；如選擇電子退稅或電子補稅，需攜帶銀行帳戶資料，包括帳號及銀行匯款號碼(routing number)等。

公所還建議，到場者需攜帶所收到的國稅局信件，以及2024年聯邦和紐約州 的報稅表 副本。根據公所制度，一經電子報稅，如報稅人遺漏資料，或報稅以後需要修改，恕不補報。同時，為了報稅人的稅表填寫正確，報稅人必需誠實提供報稅資料，且納稅人須為稅表上填寫的資訊負責。

在報稅人與配偶於稅表上簽字後，其將獲得一份稅表副本。中華公所表示，義工人員並非國稅局(IRS)或者紐約州財政稅務廳(Department of Taxation and Finance)雇員，但他們經過訓練，精通英語、國語及粵語，無償為僑胞們提供服務。

此外，義工僅代申報簡易聯邦稅、紐約州稅，而其它商業稅、留學生、較複雜稅和外州稅不在義工服務範圍之內。項目為即日服務，名額有限，如人數過多、報稅資料不實或行為不檢，義工們權保留服務與否之權利。