紐約生存手冊／嚴寒持續 屋主注意防止水管爆裂

快訊

記者胡聲橋╱紐約報導
嚴寒天氣要注意查看水管，防止爆裂。(美聯社)
嚴寒天氣要注意查看水管，防止爆裂。(美聯社)

紐約、新澤西及康州三州地區近日的降雪數十年不遇，華氏十幾度左右的低溫天氣將持續十天以上。根據目前的天氣預報，即將到來的周末，也就是2月1日，三州地區將再次出現大降雪。這種冬季極端天氣會給生活、交通和工作帶來各種不便，甚至是意想不到的麻煩。華人屋主在這種天氣情況下一定要注意檢查房屋的水管，預防水管爆裂帶來的嚴冬水災。

現在，紐約市的水管工正在忙著處理因水管爆裂造成的水災，隨著極寒天氣的繼續，情況只會更加惡化。紐約市的基礎設施大多比較老舊，這也是家裡的水管更讓人擔心的原因。

水管爆裂引起的水災通常發生在地下室、浴室或廚房，一旦發生，除了房主飽受驚嚇外，在這種天氣和交通情況下，維修人員遲遲不到的可能性很高，一定會讓人急上加急，不過屋主只要採取一些預防措施，就能有效保護房屋或公寓免遭水管爆裂之難。

首先要對所有未隱藏在牆後的裸露水管進行隔離，比如給後院澆水的專用水龍頭一般都暴露在室外，這時必須從室內關上與此水龍頭相連的閘門，否則後果不堪設想。

如果出門，千萬不要關家裡的空調，而是應該將室內溫度至少保持在55華氏度以上；家中地下室的空調也不應該關閉，平時也保持在至少60度以上。家中廚房和浴室水槽下方的廚櫃門應保持打開，讓室內暖空氣持續進入。

另一個重要提示，不要等到災難發生再去尋找家中水管總閘門的位置，而是馬上去搞明白，這樣一旦水管爆裂，就知道到哪裡去切斷水源。

此外，水管爆裂是有跡可循的，如果突然發現水管裡的水停止流動，請查其他地方是否有積水，這時如果水管本身沒有問題，可以採取急救措施，用吹風機或電暖氣加熱水管，融化裡面的冰。

紐約市 新澤西 華人

