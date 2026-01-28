我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

州眾議員金兌錫倡設體育與娛樂基金 盼吸大型活動落腳紐約

記者戴慈慧／紐約報導
紐約州眾議員金兌錫提出設立「州體育與娛樂基金」，希望透過州級資源，吸引可輪流選擇主辦城市的大型體育與娛樂活動落腳紐約，帶動觀光與地方經濟。圖為位於皇后區的花旗球場(Citi Field)。(記者戴慈慧／攝影)
紐約州眾議員金兌錫提出設立「州體育與娛樂基金」，希望透過州級資源，吸引可輪流選擇主辦城市的大型體育與娛樂活動落腳紐約，帶動觀光與地方經濟。圖為位於皇后區的花旗球場(Citi Field)。(記者戴慈慧／攝影)

紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)宣布，他已在州眾議會提出新法案A.9562，建議設立「州體育與娛樂基金」(Empire State Sports & Entertainment Fund)，希望讓紐約在爭取大型體育與娛樂活動時，有更多實際籌碼。

金兌錫目前擔任州眾議會「觀光、公園、藝術與體育發展委員會」主席。他表示，這項基金的核心概念很簡單，就是鎖定那些「可以選擇在哪裡辦」的活動，讓紐約在競爭主辦權時，不會因為缺乏資源而出局。

根據法案內容，基金不適用於紐約本地球隊的主場賽事，也不會補助已長期固定在紐約舉行的活動，例如美國網球公開賽(U.S. Open)、貝蒙特錦標賽(Belmont Stakes)、東尼獎頒獎典禮(Tony Awards)以及梅西感恩節遊行(Macy’s Thanksgiving Day Parade)。金兌錫說，這項立法並不是要為「已經會來紐約的活動」埋單，而是要把原本可能落腳其他地方的活動，真正拉到紐約來。

他指出，近年來各州競相投入資源爭取大型賽事與演出，因為這類活動往往能帶來大量觀光人潮，進而帶動飯店、餐飲、交通與周邊產業的消費。像新澤西州早已設立類似基金，其他州也陸續跟進，若紐約沒有相應機制，反而容易在競爭中落後。

依照目前構想，該基金將由州政府每年撥款2500萬元，並採年度續編方式。金兌錫表示，基金並非無條件補助，而是會以「是否能帶來實質經濟效益」作為重要考量，確保公帑用在對觀光與地方經濟有明確回報的活動上。

他舉例說，潛在爭取的對象包括高爾夫賽事，如PGA錦標賽(PGA Championship)及萊德盃(Ryder Cup)，賽車活動如納斯卡(NASCAR)與一級方程式賽車(Formula 1)，大型大學體育賽事(NCAA Championships)，以及娛樂產業的重要活動，如葛萊美獎頒獎典禮(Grammy Awards)與國際巡演音樂會。

觀光 賽車 新澤西州

上一則

新年新氣象 陳惠萍醫美 為您量身訂製Anti-Aging年輕方案

下一則

紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發
曼哈頓「找廁所像尋寶」 華人旅客夜間苦繞2小時

曼哈頓「找廁所像尋寶」 華人旅客夜間苦繞2小時
紐約護士恢復罷工 談判有進展 州長延長緊急狀態

紐約護士恢復罷工 談判有進展 州長延長緊急狀態
紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園