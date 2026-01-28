州眾議員金兌錫倡設體育與娛樂基金 盼吸大型活動落腳紐約

紐約州眾議員金兌錫提出設立「州體育與娛樂基金」，希望透過州級資源，吸引可輪流選擇主辦城市的大型體育與娛樂活動落腳紐約，帶動觀光與地方經濟。圖為位於皇后區的花旗球場(Citi Field)。(記者戴慈慧／攝影)

紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)宣布，他已在州眾議會提出新法案A.9562，建議設立「州體育與娛樂基金」(Empire State Sports & Entertainment Fund)，希望讓紐約在爭取大型體育與娛樂活動時，有更多實際籌碼。

金兌錫目前擔任州眾議會「觀光 、公園、藝術與體育發展委員會」主席。他表示，這項基金的核心概念很簡單，就是鎖定那些「可以選擇在哪裡辦」的活動，讓紐約在競爭主辦權時，不會因為缺乏資源而出局。

根據法案內容，基金不適用於紐約本地球隊的主場賽事，也不會補助已長期固定在紐約舉行的活動，例如美國網球公開賽(U.S. Open)、貝蒙特錦標賽(Belmont Stakes)、東尼獎頒獎典禮(Tony Awards)以及梅西感恩節遊行(Macy’s Thanksgiving Day Parade)。金兌錫說，這項立法並不是要為「已經會來紐約的活動」埋單，而是要把原本可能落腳其他地方的活動，真正拉到紐約來。

他指出，近年來各州競相投入資源爭取大型賽事與演出，因為這類活動往往能帶來大量觀光人潮，進而帶動飯店、餐飲、交通與周邊產業的消費。像新澤西州 早已設立類似基金，其他州也陸續跟進，若紐約沒有相應機制，反而容易在競爭中落後。

依照目前構想，該基金將由州政府每年撥款2500萬元，並採年度續編方式。金兌錫表示，基金並非無條件補助，而是會以「是否能帶來實質經濟效益」作為重要考量，確保公帑用在對觀光與地方經濟有明確回報的活動上。

他舉例說，潛在爭取的對象包括高爾夫賽事，如PGA錦標賽(PGA Championship)及萊德盃(Ryder Cup)，賽車 活動如納斯卡(NASCAR)與一級方程式賽車(Formula 1)，大型大學體育賽事(NCAA Championships)，以及娛樂產業的重要活動，如葛萊美獎頒獎典禮(Grammy Awards)與國際巡演音樂會。