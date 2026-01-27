我的頻道

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

紐約旅遊冒險展 台灣展館推廣美食外 還能玩問答、擲筊

記者馬璿／紐約報導
台灣觀光署駐紐約辦事處所設置的台灣展館以「Picture Me in Taiwan」為主題，結合台灣觀光品牌「Taiwan-Waves of Wonder」，透過問答、擲筊體驗和多種古早味遊戲展現台灣自然生態、豐富美食與文化魅力。 (記者馬璿／攝影)
2026年「紐約國際旅遊與冒險展」(New York Travel & Adventure Show)於近日在曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)舉行。台灣觀光署駐紐約辦事處所設置的台灣展館以「Picture Me in Taiwan」為主題，結合台灣觀光品牌「Taiwan-Waves of Wonder」，透過問答、擲筊體驗和多種古早味遊戲展現台灣自然生態、豐富美食與文化魅力。 

台味誘人 現抽來回機票

今年的台灣展館以燈會、饒河街觀光夜市等畫面沉浸式攝影體驗，現場的螢幕也呈現被CNN評選為「全球十大最美麗自行車路線」之一的日月潭自行車路線。現場亦有古早味彈珠台、擲筊等多樣具有台灣特色的互動遊戲，也透過有獎徵答讓觀眾能更深入了解台灣特色。此外，長榮航空與中華航空各贊助一張紐約─台北來回機票作為現場抽獎獎品，吸引與會者駐足參與。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強致詞表示，台灣是一個可以「滿足所有需求」的觀光好去處，舉凡自然景觀、美食、文化歷史，都能在台灣的不同縣市感受，加上長榮航空與中華航空的直飛航班，讓去台灣不再是難事。他亦提及，在台北轉機時間在7至24小時之間的旅客，可在機場報名參加免費過境半日遊。只要持外國護照在桃園機場轉機、且轉機時間在24小時以內的旅客，便能獲得價值600元台幣的機場消費券，推薦不論是直飛或是轉機的旅客，都可以考慮台灣作為下一個目標。

觀光寶地 一天上山下海

台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真則表示，台灣能帶給旅客「無限驚喜」，不僅文化多元，美食、大自然景觀更是一大賣點，台灣的安全與友善程度讓旅遊成為一次特別的體驗。她形容，在台灣一天內就可以上山下海，既能感受城市的快節奏，也能放慢腳步走進人民的生活。莊靜真也介紹，接下來的台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義舉辦，將結合元宵文化與現代科技，為台灣最具代表性的慶典之一。

台灣觀光署在會中的「Travel Theater」現場亦有30分鐘精采的台灣旅遊專題演講活動，深化民眾與業者對台灣的正面印象。另外，現場也邀請PBS公共電視旅遊節目「行腳天下」(Bare Feet with Mickela Mallozzi)主持人兼製作人馬洛奇(Mickela Mallozzi)出席分享該團隊至台灣拍攝的經驗，她大讚台灣文化特色豐富，原住民的傳統以及台南古色古香的市景，甚至讓他們將拍攝行程延長，只為更深入探索台灣的面貌。

台灣表演團隊「寶島慢播」(Compound Playground)團員熊婕(Chieh Hsiung)、蕭又維(Yu-Wei Heath-Hsiao)、曾桂芳(Fang Tseng)與莊詠善(Shan Y Chuang)在旅展主舞台帶來融合在地與現代的演出。圖為團員與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(右三)合影。(記者馬璿／攝影)

台灣表演團隊「寶島慢播」(Compound Playground)團員蕭又維(Yu-Wei Heath-Hsiao，左一)、莊詠善(Shan Y Chuang，左二)、熊婕(Chieh Hsiung，右二)與曾桂芳(Fang Tseng，右一)與在旅展主舞台帶來融合在地與現代的演出。(記者馬璿／攝影)

PBS公共電視旅遊節目「行腳天下」(Bare Feet with Mickela Mallozzi)主持人兼製作人馬洛奇(Mickela Mallozzi)出席分享該團隊至台灣拍攝的經驗。(記者馬璿／攝影)

台灣表演團隊「寶島慢播」(Compound Playground)團員熊婕(Chieh Hsiung)、蕭又維(Yu-Wei Heath-Hsiao)、曾桂芳(Fang Tseng)與莊詠善(Shan Y Chuang)在旅展主舞台帶來融合在地與現代的演出。

左起為PBS公共電視旅遊節目「行腳天下」(Bare Feet with Mickela Mallozzi)主持人兼製作人馬洛奇(Mickela Mallozzi)、台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、中華航空紐約分公司總經理李文儀(Weni Lee)。(記者馬璿／攝影)

2026年「紐約國際旅遊與冒險展」(New York Travel & Adventure Show)於近日在曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)舉行。(記者馬璿／攝影)

市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

