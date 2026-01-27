我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

美亞共同促進會辦「自信綻放工作坊」

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「自信綻放工作坊」的插花體驗活動。(活動主辦方提供)
「自信綻放工作坊」的插花體驗活動。(活動主辦方提供)

由美亞同促進會主辦、紐約大學朗格尼健康(NYU Langone Health)協辦的第一屆「自信綻放工作坊」近日在布碌崙(布魯克林)舉行。此次活動以女性身心健康為主題，內容新穎，吸引眾多女性參與。

主辦方表示，此次活動於24日在位於布碌崙海灣公園大道(Bay Parkway)7504號的角聲福音中心舉行。本次工作坊以女性身心健康為核心，引起共鳴。活動中安排一位癌症康復者分享其親身經歷，傳遞積極面對人生與重視自我照顧的重要訊息，令不少參加者深受感動和啟發。

美亞共同促進會說，多個協辦機構也參與活動，於現場為民眾提供實用和具參考價值的資訊，提升活動內容的多元性與實用性。活動後段，超過20名參與者一同參與插花體驗活動，並將親手完成的作品帶回家，與家人分享溫暖與喜悅，為整個活動增添溫馨色彩。

雖然活動當天天氣寒冷，但多位民選官員及其代表親臨現場表達支持。出席活動的民意代表包括州參議員陳學理(Stephen T. Chan)、州眾議員寇頓(William Colton)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)代表謝曉瓊(Joyce Xie)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、以及莊文怡副幕僚長黃美貞。

美亞同促進會主辦、紐約大學朗格尼醫院協辦的第一屆「自信綻放工作坊」近日在布碌崙舉...
美亞同促進會主辦、紐約大學朗格尼醫院協辦的第一屆「自信綻放工作坊」近日在布碌崙舉行。(活動主辦方提供)
美亞同促進會主辦、紐約大學朗格尼醫院協辦的第一屆「自信綻放工作坊」近日在布碌崙舉...
美亞同促進會主辦、紐約大學朗格尼醫院協辦的第一屆「自信綻放工作坊」近日在布碌崙舉行。(活動主辦方提供)

布碌崙 眾議員 癌症

上一則

紐約客談／地鐵閘機未阻逃票 巨額投資又打水漂？

下一則

楊愛倫率僑胞訪立院韓國瑜回贈「馬上幸福」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

日舞影展 Z世代佛州國會議員挨揍 1男被捕

日舞影展 Z世代佛州國會議員挨揍 1男被捕
去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二
布碌崙86街遊民所案 提議公開審查

布碌崙86街遊民所案 提議公開審查
布碌崙民代 強調保護守法移民

布碌崙民代 強調保護守法移民

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿