美亞共同促進會辦「自信綻放工作坊」

「自信綻放工作坊」的插花體驗活動。(活動主辦方提供)

由美亞同促進會主辦、紐約大學朗格尼健康(NYU Langone Health)協辦的第一屆「自信綻放工作坊」近日在布碌崙 (布魯克林)舉行。此次活動以女性身心健康為主題，內容新穎，吸引眾多女性參與。

主辦方表示，此次活動於24日在位於布碌崙海灣公園大道(Bay Parkway)7504號的角聲福音中心舉行。本次工作坊以女性身心健康為核心，引起共鳴。活動中安排一位癌症 康復者分享其親身經歷，傳遞積極面對人生與重視自我照顧的重要訊息，令不少參加者深受感動和啟發。

美亞共同促進會說，多個協辦機構也參與活動，於現場為民眾提供實用和具參考價值的資訊，提升活動內容的多元性與實用性。活動後段，超過20名參與者一同參與插花體驗活動，並將親手完成的作品帶回家，與家人分享溫暖與喜悅，為整個活動增添溫馨色彩。