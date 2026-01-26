多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」

紐約國會眾議員孟昭文、高德曼等共同提出「全民語言可及法案」，保障聯邦政府機構的多語言服務。 (記者高雲兒╱攝影)

根據統計，全美國擁有超過2500萬英語能力有限者(LEP)，亞裔為語言服務需求最高的族群之一，其中 32%的亞裔英語能力有限；因應司法部發布新指導方針，縮減多語服務，紐約國會眾議員孟昭文 、高德曼(Dan Goldman)等共同提出「全民語言可及法案」(Language Access for All Act of 2026)，以保障多語言服務。

去年3月，川普 總統簽署第14224號行政令，宣告英語為美國官方語言，並撤銷已有25年歷史的第13166號行政令，該行政令要求接受聯邦資金的機構，為英語能力有限者提供語言服務。此外，川普政府的司法部發布新指導方針，縮減多語服務，將資源轉向英語教育及同化(assimilation)計畫。

在多語言服務縮減的大背景下，國會亞太裔核心小組(Congressional Asian Pacific American Caucus, CAPAC)主席孟昭文，連同高德曼、前主席趙美心等共同在國會提出「全民語言可及法案」，以加強聯邦政府的多語言服務，並更新聯邦的語言服務政策。目前，該提案已獲53個組織支持，其中包括美國翻譯協會、亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice)等。

「全民語言可及法案」要求聯邦機構確保英語能力有限者能夠真正使用各項聯邦計畫和服務，包括提供翻譯和口譯服務；建立公眾投訴系統，追蹤機構服務障礙問題；要求聯邦機構制定並維護語言服務計畫，並向公眾公開徵求意見；設立語言服務技術標準；確保由人工智慧(AI)輔助的語言服務，不會取代合格的翻譯或口譯員；成立跨機構語言服務工作小組並要求每個機構指定語言服務協調員等。

孟昭文表示，每位美國人都應該能以自己理解的語言，平等使用聯邦服務與計畫。語言可及性對於取得小型企業貸款 或獲得正確的醫療服務至關重要。全民語言可及法案旨在保障語言與翻譯服務，「我們將繼續抵制川普政府對移民及社區基本服務的攻擊。」

選區包括曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)日落公園兩大華社的高德曼表示，在他的選區，全世界各種語言都使用廣泛，聯邦政府的語言服務規範，可確保每個人都能獲得住房貸款、醫療、就業培訓及緊急警示等服務，需要確保政府的服務與資訊能面向所有的人。