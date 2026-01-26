再有平民遭ICE槍殺 霍楚籲諾姆下台

ICE再次當街槍殺美國公民，霍楚表示國土安全部長諾姆必須負責，或者主動下台，或者被罷免或彈劾。(州長辦公室提供，Mike Groll攝影)

一名美國公民於24日在明州遭到聯邦移民 執法人員槍擊身亡，引發紐約民間和政界憤怒。紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)和市長曼達尼(Zohran Mamdani)25日嚴厲譴責，霍楚直言國土安全部長諾姆(Kristi Noem)須負責任，曼達尼則繼續呼籲「解散移民和海關執法局(ICE )」。

根據網路上流傳的影像資料，任職於明州退伍軍人醫院的37歲加護病房護士普萊蒂(Alex Pretti)24日在試圖救助一名倒地女性時遭到多名聯邦執法人員包圍攻擊，並在已被制伏在地後遭遇行刑式近距離槍殺。諾姆和川普政府事後強調普萊蒂在事發時隨身攜帶了槍枝，不過現場目擊者的影像顯示，普萊蒂在遭槍擊前已被執法人員繳械，而明州當局亦確認他擁有合法持槍資格。普萊蒂是在一個月內第二名被聯邦執法人員當街槍殺的美國公民，同為37歲的古德(Renee Good)於今年1月7日在試圖駕車離開衝突現場時被殺。

普萊蒂被槍殺後，紐約移民聯盟(NYIC)立即發布通知，緊急召集示威遊行。當日下午，數百人聚集在曼哈頓聯合廣場(Union Square)，手持標語表達對ICE和川普政府的憤怒。遊行隊伍沿14街和第五大道前進，至麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)結束。市議會移民委員會前任主席阿維萊斯(Alexa Avilés)在現場演講時更大罵ICE，「滾出紐約」。

事發後，曼達尼在X上發帖表示，ICE正在威脅所有人的安全，廢除ICE理所應當。國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)則發帖呼籲其國會同僚投票裁撤ICE的經費。

霍楚在25日的雪災簡報會上，亦談到明州事件。她表示，聯邦探員對平民使用致命武力，同時阻止州司法權介入調查，根本違反了民主制度的基本原則。而聯邦當局聲稱執法人員槍殺普萊蒂是出於自衛目的，「是無恥赤裸的謊言」。霍楚強調，影像不會說謊，這些發生在美國街頭的殘酷事件「足以震撼每個有良知者的心靈」。

霍楚將矛頭指向移民執法的總負責人諾姆，稱她無力且無意願阻止這些殺戮，展現出對生命的極度漠視，實質上已將美國民眾當作了敵人。她敦促諾姆辭職、或由總統川普將其解雇，否則諾姆必須被罷免或彈劾。