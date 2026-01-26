我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

再有平民遭ICE槍殺 霍楚籲諾姆下台

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE再次當街槍殺美國公民，霍楚表示國土安全部長諾姆必須負責，或者主動下台，或者被罷免或彈劾。(州長辦公室提供，Mike Groll攝影)
ICE再次當街槍殺美國公民，霍楚表示國土安全部長諾姆必須負責，或者主動下台，或者被罷免或彈劾。(州長辦公室提供，Mike Groll攝影)

一名美國公民於24日在明州遭到聯邦移民執法人員槍擊身亡，引發紐約民間和政界憤怒。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長曼達尼(Zohran Mamdani)25日嚴厲譴責，霍楚直言國土安全部長諾姆(Kristi Noem)須負責任，曼達尼則繼續呼籲「解散移民和海關執法局(ICE)」。

根據網路上流傳的影像資料，任職於明州退伍軍人醫院的37歲加護病房護士普萊蒂(Alex Pretti)24日在試圖救助一名倒地女性時遭到多名聯邦執法人員包圍攻擊，並在已被制伏在地後遭遇行刑式近距離槍殺。諾姆和川普政府事後強調普萊蒂在事發時隨身攜帶了槍枝，不過現場目擊者的影像顯示，普萊蒂在遭槍擊前已被執法人員繳械，而明州當局亦確認他擁有合法持槍資格。普萊蒂是在一個月內第二名被聯邦執法人員當街槍殺的美國公民，同為37歲的古德(Renee Good)於今年1月7日在試圖駕車離開衝突現場時被殺。

普萊蒂被槍殺後，紐約移民聯盟(NYIC)立即發布通知，緊急召集示威遊行。當日下午，數百人聚集在曼哈頓聯合廣場(Union Square)，手持標語表達對ICE和川普政府的憤怒。遊行隊伍沿14街和第五大道前進，至麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)結束。市議會移民委員會前任主席阿維萊斯(Alexa Avilés)在現場演講時更大罵ICE，「滾出紐約」。

事發後，曼達尼在X上發帖表示，ICE正在威脅所有人的安全，廢除ICE理所應當。國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)則發帖呼籲其國會同僚投票裁撤ICE的經費。

霍楚在25日的雪災簡報會上，亦談到明州事件。她表示，聯邦探員對平民使用致命武力，同時阻止州司法權介入調查，根本違反了民主制度的基本原則。而聯邦當局聲稱執法人員槍殺普萊蒂是出於自衛目的，「是無恥赤裸的謊言」。霍楚強調，影像不會說謊，這些發生在美國街頭的殘酷事件「足以震撼每個有良知者的心靈」。

霍楚將矛頭指向移民執法的總負責人諾姆，稱她無力且無意願阻止這些殺戮，展現出對生命的極度漠視，實質上已將美國民眾當作了敵人。她敦促諾姆辭職、或由總統川普將其解雇，否則諾姆必須被罷免或彈劾。

ICE 霍楚 移民

上一則

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

下一則

多語言服務倒退 孟昭文提「全民語言可及法案」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯邦官員開槍再釀死 歐巴馬：美國價值遭受攻擊警訊

聯邦官員開槍再釀死 歐巴馬：美國價值遭受攻擊警訊
ICE明州開槍再奪命 家屬地方官員影星齊批評

ICE明州開槍再奪命 家屬地方官員影星齊批評
多名伊州民主黨人支持廢除ICE 凱利提案彈劾諾姆

多名伊州民主黨人支持廢除ICE 凱利提案彈劾諾姆
2情況才須出示美國公民證明 但現實情況複雜

2情況才須出示美國公民證明 但現實情況複雜

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名