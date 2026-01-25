長島79歲失智華婦失蹤逾月 極寒來襲家屬憂心 籲社區協尋

長島大頸一名79歲患有阿茲海默症的婦人自去年12月中離家失蹤，至今已超過一個月仍未尋回。(納蘇郡警察局提供)

長島 大頸一名79歲患有阿茲海默症 的華裔 婦人自去年12月中離家失蹤，至今已超過一個月仍未尋回。隨著極寒天氣來襲，氣溫驟降至華氏零下12度、體感溫度更低至零下20度，家屬對其安危更加憂心，持續呼籲社區民眾協助留意任何線索。

失蹤華婦為徐世華(Shi Hua Xu)，居住於大頸Oakley Place，家屬表示，徐婦於2025年12月16日下午約3時離家後便未返家。盡管警方、家屬與社區居民已投入大量人力搜尋，但至今仍未掌握確切行蹤。

徐婦之子錢志博表示，家屬這段時間已主動查詢周邊多家醫院，並多次向警方確認是否有相關通報或收治紀錄，但均未獲得任何消息，「到現在為止，沒有任何音訊，我們仍在不斷尋找。」

錢志博指出，母親平日活動頻繁，經常外出散步，過去家中會透過手機與鞋內的定位裝置掌握她的位置。然而，失蹤當天她未穿平時配有定位裝置的運動鞋，而是換穿另一雙鞋外出，導致家屬無法即時追蹤。家屬也擔心，徐婦當天誤將電視遙控器當作手機攜帶，身上根本沒有通訊設備。

據家屬描述，徐婦身高約5呎、體型瘦小，英語能力有限，主要使用中文，失蹤時身穿紅色外套，手上戴有一枚戒指。隨著失蹤時間拉長，加上近期出現創紀錄低溫，家屬再次呼籲居民檢查自家庭院、棚屋、車庫、地下室或其他可能供人暫時避寒的隱蔽空間。