霍楚推車險改革 壓低保費打擊詐保

紐約州居民每年平均需支付約4000元的汽車保險費，比全國平均高出約1500元。根據州長辦公室數據，在布碌崙與布朗士，年均保費甚至可達6000元。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)22日呼籲各界支持一系列提案，降低州內汽車保險 費用，並加強打擊保險詐欺行為。但在州議會面臨訴訟律師壓力之下，修改州汽車保險法並非易事。

霍楚當天在華茲島(Wards Island)表示，汽車保險費正是其中一項不斷上升的生活成本。據州長辦公室數據，州內居民每年平均需支付約4000元的汽車保險費，比全國平均高出約1500元，在布碌崙(布鲁克林)與布朗士，年均保費 甚至可達6000元。

霍楚的保費改革方案最早於「州情諮文」中提出，主要透過打擊保險詐欺、重新界定「嚴重傷害」的法律標準，以及限制對非法駕駛或在事故中「主要責任方」司機的賠償，以達到降低整體保費的目的。

霍楚說，無照駕駛、酒後駕車，或在發生事故時正從事重罪行為者，不應因其違法行為而獲得保險理賠。州長辦公室數據顯示，2023年全州共發現1729起「設局車禍」，即刻意製造事故以詐領保險金。同一年，保險公司通報的可疑詐欺案件達3萬8270起，較2020年的2萬4238起大幅上升。

霍楚並表示，將推動修訂州法中對「嚴重傷害」的認定門檻，作為侵權法改革的一環，以限制高額訴訟與賠償成本，進一步壓低汽車保險費率。

然而，霍楚預計將面臨州內訴訟律師的強烈反對，州訴訟律師協會(NYSTLA)主席芬克爾斯坦(Andrew Finkelstein)批評該提案從根本上不可接受。NYSTLA堅稱，沒有先例顯示減少索賠案件會促使保險公司自願降費，州眾議長希士提(Carl Heastie)亦對此提案可能限制個人正當索賠權表達了關切。

州參議員斯考菲斯(James Skoufis)去年也曾接受本報採訪指出，移民社區面臨的保險問題尤為嚴重，許多移民來到美國時，其在原國家累積的駕駛經驗並不被納入計算，導致保險費率較高。州府正在推動保險公司接受該認證機制，以降低保費對移民家庭的衝擊。