我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

前市長亞當斯親信多特里 將進國土安全部

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾任市公共安全副市長的多特里即將加入國土安全部。圖為多特里去年9月參加紐約時裝周。(記者曹馨元╱攝影)
曾任市公共安全副市長的多特里即將加入國土安全部。圖為多特里去年9月參加紐約時裝周。(記者曹馨元╱攝影)

前市長亞當斯(Eric Adams)任內的重要官員、曾任市公共安全副市長的多特里(Kaz Daughtry)，即將加入國土安全部(Department of Homeland Security, DHS)，擔任與移民暨海關執法局(ICE)等執法機構聯繫的職務。多特里本月稍早已正式從市警局退休，他在亞當斯任期末期是市府最核心的幕僚之一，也被視為亞當斯在公共安全與執法事務上的主要親信。

國土安全部助理部長麥克勞林(Tricia McLaughlin)23日晚間表示，多特里將以非執法人員身分出任聯絡官，負責協調與地方政府及相關部門的合作事務。國土安全部向「紐約每日新聞」證實了這項人事安排。

報導指出，多特里與川普白宮關係密切，在亞當斯執政期間，他是市府與ICE之間的主要聯絡人。

據稱，他曾協助川普政府「邊境事務主管」霍曼(Tom Homan)規畫針對居住在市府資助酒店中的移民進行突襲行動，但該計畫最終遭到市警局長蒂池(Jessica Tisch)阻止。去年夏天，多特里還曾在社群媒體上發布照片，顯示他與另一名前市警高層切爾(John Chell)在新澤西州與川普一同打高爾夫球。

對於即將加入國土安全部的消息，多特里拒絕發表評論。亞當斯方面及現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)辦公室也未回應媒體的置評請求。曼達尼上任後，尚未任命人選接替多特里在前任市府中的原有職務。

亞當斯任內與川普政府維持相對友好的關係，曾引發外界高度關注，尤其是在司法部試圖撤銷對當時市長提出的聯邦貪腐起訴後，相關互動更備受爭議。

此外，多特里也曾是計畫推出的電視節目「Behind the Badge」的重要人物之一。該節目由名嘴菲爾博士(Dr. Phil)之子麥克勞(Jordan McGraw)及其製作公司參與製作。曼達尼領導下的市法律局目前正對麥克勞及其公司提起訴訟，指控他們試圖違背市府意願播出「極具爭議性」的內容，其中包含犯罪受害者、證人以及臥底警員的影像畫面。

亞當斯 國土安全部 川普

上一則

霍楚推車險改革 壓低保費打擊詐保

下一則

H-1B更難抽？申請人與雇主應把握關鍵規畫時機
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受

川普指北約盟邦在阿富汗避前線 丹麥總理批無法接受
川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0
買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著
亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅