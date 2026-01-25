前市長亞當斯親信多特里 將進國土安全部

曾任市公共安全副市長的多特里即將加入國土安全部。圖為多特里去年9月參加紐約時裝周。(記者曹馨元╱攝影)

前市長亞當斯 (Eric Adams)任內的重要官員、曾任市公共安全副市長的多特里(Kaz Daughtry)，即將加入國土安全部 (Department of Homeland Security, DHS)，擔任與移民暨海關執法局(ICE)等執法機構聯繫的職務。多特里本月稍早已正式從市警局退休，他在亞當斯任期末期是市府最核心的幕僚之一，也被視為亞當斯在公共安全與執法事務上的主要親信。

國土安全部助理部長麥克勞林(Tricia McLaughlin)23日晚間表示，多特里將以非執法人員身分出任聯絡官，負責協調與地方政府及相關部門的合作事務。國土安全部向「紐約每日新聞」證實了這項人事安排。

報導指出，多特里與川普 白宮關係密切，在亞當斯執政期間，他是市府與ICE之間的主要聯絡人。

據稱，他曾協助川普政府「邊境事務主管」霍曼(Tom Homan)規畫針對居住在市府資助酒店中的移民進行突襲行動，但該計畫最終遭到市警局長蒂池(Jessica Tisch)阻止。去年夏天，多特里還曾在社群媒體上發布照片，顯示他與另一名前市警高層切爾(John Chell)在新澤西州與川普一同打高爾夫球。

對於即將加入國土安全部的消息，多特里拒絕發表評論。亞當斯方面及現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)辦公室也未回應媒體的置評請求。曼達尼上任後，尚未任命人選接替多特里在前任市府中的原有職務。

亞當斯任內與川普政府維持相對友好的關係，曾引發外界高度關注，尤其是在司法部試圖撤銷對當時市長提出的聯邦貪腐起訴後，相關互動更備受爭議。

此外，多特里也曾是計畫推出的電視節目「Behind the Badge」的重要人物之一。該節目由名嘴菲爾博士(Dr. Phil)之子麥克勞(Jordan McGraw)及其製作公司參與製作。曼達尼領導下的市法律局目前正對麥克勞及其公司提起訴訟，指控他們試圖違背市府意願播出「極具爭議性」的內容，其中包含犯罪受害者、證人以及臥底警員的影像畫面。