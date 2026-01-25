給非法移民發商用駕照 布萊克曼炮轟霍楚

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
共和黨州長參選人布萊克曼抨擊霍楚政府給非法移民發放商業駕照，導致交通事故。(本報檔案圖，由平價保費公民聯盟提供)
共和黨州長參選人布萊克曼抨擊霍楚政府給非法移民發放商業駕照，導致交通事故。(本報檔案圖，由平價保費公民聯盟提供)

共和黨籍紐約州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)日前就移民議題攻擊現任州長霍楚(Kathy Hochul)，稱霍楚領導的州府給非法移民發放商業駕照。

布萊克曼在18日的公開活動中表示，在霍楚執政期間，紐約州超過半數商用卡車駕照被發給非法居留者，部分駕照甚至將駕駛員姓名標記為「未提供姓名」或「非本地居民」。據「紐約郵報」，去年在奧克拉荷馬州被捕的一名非法移民持有紐約州商業駕照，其姓名被登記為「未填寫姓名」，州車輛管理當局則表示該駕照系依程序核發，駕駛員身分經過了聯邦當局的核實。

布萊克曼指責霍楚政府「明知故犯」，無視紐約人的安全，並將去年在外州發生過的兩起致命交通事故歸咎於此，其中一起案件的肇事者為持有紐約州商業駕照的華裔無證居民黃一松(音譯，Yisong Huang)，他於去年12月在田納西州駕駛大型卡車並導致連環車禍，造成一死多傷。

不過，一名華裔紐約移民法律工作者介紹，紐約州車輛管理部門與聯邦當局相關數據庫是聯網的，在接收商業駕照申請時，均須經過身分核實。因此，移民至少在提交商業駕照申請時，都具備合法的居住和工作許可。

他認為，布萊克曼的這番攻擊故意模糊了「違法入境」和「非法居留」的區別，屬於一種帶有強烈政治動機的意識形態表達，旨在吹響「狗哨」，調動和集結其支持者的反移民情緒。

在紐約一家大型華人食品公司擔任送貨司機的走線客李先生表示，他的商業駕照是在拿到工卡後合法辦理的，目前在紐約州內和東北地區開車工作一切如常，並未遇到什麼阻礙或刁難。

