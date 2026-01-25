華人地產商6250萬購上東區核心 開發豪宅

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
華裔地產商張欣豪擲6250萬元現金購入曼哈頓上東區核心地塊，計畫開發豪宅。(取自Closer地產官網)
華裔地產商張欣豪擲6250萬元現金購入曼哈頓上東區核心地塊，計畫開發豪宅。(取自Closer地產官網)

華裔女地產商張欣領導的紐約開發商Closer地產(Closer Properties)，日前宣布一項收購案，將以6250萬元全部現金交易的方式，購入曼哈頓上東區五個地塊，用於開發豪華共有公寓(condominium)。

根據開發商宣布的內容，Closer本次收購的地塊分別為曼哈頓東79街150、152、154號以及萊辛頓大道(Lexiongton Ave)1135和1131號，萊辛頓大道1133號地塊也預計在明年6月完成交易，使這六處相鄰的物業組成一個完整地塊，總建築面積達10萬平方呎，預計交易總價將達到7600萬元。Closer地產表示，原有物業的拆除工作將從2026年首季啟動。

Closer為一間總部設在紐約的地產集團，專攻紐約和波士頓的A級物業持有、開發和運營業務，資產總額超過50億元，目前持有的物業包括曼哈頓通用汽車大廈(GM Building)和公園大道廣場(Park Avenue Plaza)等。

Closer的創始人兼執行長張欣在1965年生於北京，1994年與中國地產商潘石屹結婚，並於次年兩人共同創立SOHO中國，成為中國地產界知名人物。SOHO中國以招募全球頂級設計師，打造大膽前衛、別具一格的單體建築，且專注於在一線城市開發高端物業而知名。

據報導，張欣和潘石屹從2014年起逐步售出中國資產，並在2020年代中國經濟疲弱、房地產業出現爆雷潮前完成了大部分的資產轉移。根據SOHO中國在香港交易所發布的公告，張欣和潘石屹已於2022年分別辭去公司行政總裁和董事會主席職務。根據「彭博」(Bloomberg)等媒體的報導，兩人現居紐約，並在美國繼續經營地產行業。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法,歡迎收聽「紐約客談」>>>

