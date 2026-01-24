州參議員陳學理誓言 在州議會繼續推動資優班項目

紐約州參議員陳學理與市教育局領導人及當地校長討論資優班項目。(陳學理辦公室提供)

南布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理(Stephen T. Chan)22日上午前往位於布碌崙第20學區 的220初中(IS 220)，與市教育局 新任總監薩謬思(Kamar Samuels)、第20學區教育總監 普雷托(David Pretto)以及220初中校長丹普斯特(Dempster)會面，討論學區教育的發展和重點項目的展開。

討論中，陳學理與市教育局和地方學校的負責人重點討論了資優教育(Gifted & Talented, G&T)項目和加速學習項目。陳學理表示，雖然教育總監對新的加速學習項目持支持態度，但資優教育項目未來的發展方向仍存在一定不確定性。

「220初中和20學區的整體表現非常出色，我為這裡的教師、學生和家長感到驕傲」，陳學理在會後說，「資優班對許多學生來說非常重要，我們需要確保優秀和有潛力的孩子能夠獲得適合他們發展的教育機會。我期待在州府奧伯尼(Albany)的預算聽證會上繼續推動這一議題，確保我們的學校獲得必要的資源與支持」。

陳學理與教育總監薩謬思和學區總監普雷托一同參觀了220初中的校園，並與師生親切交流，了解學校的教學環境與學生的學習情況，並向學生和教職員工致意。

陳學理長期深度參與社區教育事務，他在過去十年中曾擔任187初中(IS 187)家長教師協會(PTA)主席、學校領導團隊(SLT)成員，同時還擔任112小學(PS 112)Title I項目主席，負責監督聯邦政府Title I教育經費的使用。陳學理說，優質教育是社區發展的基石，政府應持續關注公立學校資源分配與教育公平問題。