布碌崙民代 強調保護守法移民

記者顏潔恩╱紐約報導
由布碌崙的州眾議員鄭永佳(右四)舉辦的「移民事務記者會」，23日在松柏之家社區中心舉行。(記者顏潔恩╱攝影)
由布碌崙的州眾議員鄭永佳(右四)舉辦的「移民事務記者會」，23日在松柏之家社區中心舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳舉辦的「移民事務記者會」，23日在松柏之家社區中心舉行，州參議員陳學理、聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)代表等人均參與；議員們強調，雖然支持移民與海關執法局(ICE)探員逮捕重罪犯，但反對針對為美國經濟做出貢獻的非法移民，他們的辦公室願盡一切能力協助移民解決問題。

鄭永佳表示，上述民意代表的辦公室都密切合作，通過打電話、寫信給聯邦部門、提供法律服務等，幫助選民解決移民問題，但他坦言成功率並非百分之百。

在他成功協助過的案例中，一名50多歲、祖籍台山的譚先生在六歲時就隨父母來美，去年ICE要求他在11月初向當局報到時，他身上已無中國護照；在美國繁榮華埠總會的協助下，鄭永佳的太太伍麗華飛到台山向當地多個部門徵求能證明譚先生身分的文件，經多方輾轉後最後獲得文件，讓譚先生在向ICE報到時並未被拘捕。

瑪麗奧辦公室的代表則提到，先前紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰被ICE探員逮捕後，可能面臨被遞解出境的局面，後來瑪麗奧與兩位議員攜手，幫助解決她在法律程序上的問題、得以釋放；據悉，瑪麗奧辦公室去年共協助處理超過3800個移民相關個案，並幫助來自28個國家的48位選民入籍，盡管他們的身分背景較為複雜，但都順利過關。

同樣身為移民的陳學理說，自己家中也有親人正嘗試申請來美；他說，支持ICE探員逮捕涉及嚴重犯罪的人士，但對於為美國社會與經濟做出貢獻的守法移民，將全力予以保護，並協助他們解決身分問題。

鄭永佳辦公室高級顧問趙靖桉表示，考慮到有些選民因語言障礙，更傾向於向鄭永佳、陳學理辦公室求助，他們絕不會置之不理，會提供必要支援與協助，若能力有限也會轉介至瑪麗奧辦公室提供更多資源；目前鄭永佳辦公室提供免費法律諮詢、以及每周四晚上7時的公民入籍課，有興趣的民眾可聯繫(718)236-1764或電郵至[email protected]查詢詳情。

非法移民 ICE 眾議員

